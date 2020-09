Uitslag Formule 1: Grand Prix van Toscane 2020 - Autoblog.nl

Wie triomfeert er in de Grand Prix van Toscane?

Andrea Bocelli zingt het fraaie volkslied, beelden van het fraaie Toscane glijden voorbij aan onze oogbollen en het glooiende circuit ligt klaar voor actie. Als je nu nog geen zin hebt in deze Toscaanse Grand Prix dan heb je geen cuore. Het is sowieso speciaal dat we een F1 race krijgen voorgeschoteld op Mugello, maar voor Ferrari is het extra speciaal. De Scuderia doet vandaag mee aan haar duizendste F1 race.

Team rood start na de kwalificatie van gisteren vanaf P5 en P14. Leclerc verrichtte een heldendaad door de SF1000H zo ver naar voren te slepen. Hij werd daardoor ook een beetje geholpen door de gele vlag veroorzaakt door Ocon. Iedereen achter Ocon kon daardoor geen snellere ronde meer neerzetten en Leclerc wel. Dezelfde gele vlag zorgde er ook voor dat Bottas geen kans meer kreeg Hamilton nog te verschalken. Balen voor de Fin, die op deze onbekende baan bijna het hele weekend sneller was dan zijn teammaat.

Uiteindelijk was het dus toch gewoon weer HAM op pole. De Red Bulls staan drie en vier op de grid, met Max uiteraard voor Albon. Eens kijken hoe zich dat vandaag gaat ontwikkelen. Vlak voor de start is er in ieder geval weer een beetje paniek bij Red Bull. Iets is er niet helemaal lekker aan de RB16 van Max. Als dat maar goed gaat…

Start

Bottas maakt zijn intenties duidelijk door zijn W11 ietsje te richten op die van Hamilton. Het was dit keer niet eens nodig, want Hamilton komt totaal niet lekker van zijn plek. Bottas pakt meteen de leiding en Verstappen gaat de Brit ook voorbij. Of…toch niet? Na een goede initiële start, lijkt de Red Bull van Max plots stil te vallen. De Nederlander valt ver terug. Leclerc profiteert en gaat naar de derde plek. Ongekende weelde voor Ferrari. Maar onze ogen worden inmiddels getrokken door chaos.

Na de eerste knik gaat het helemaal mis alsof het een race in de opstapklasses is. Sainz spint in gevecht met Stroll en staat midden op de baan. Daarachter is er nog meer feest. Grosjean, Raikkonen, Verstappen en Gasly komen met elkaar in aanraking. Het is lastig direct te zien wie er fout is.

Raikkonen lijkt Verstappen te torpederen, maar Grosjean zat daar ook in de buurt. Gasly neemt wat risico en is na zijn overwinning van vorige week vroeg klaar. Dat laatste geldt ook voor Max. MV33 probeert nog wel weg te komen uit de grindbak, maar verplaatst daarbij alleen wat steentjes en niet zijn auto. Vettel kan vervolgens Sainz niet ontwijken en beschadigt zijn voorvleugel. De mêlee is compleet en de rode safetycar komt de baan op.

Na zeven rondjes is de rotzooi opgeruimd en kunnen we weer los. Maar meteen blijkt dat de mêlee dus toch nog niet compleet was. Bottas wacht lang met op zijn gas gaan, om zijn achtervolgers zo min mogelijk tow te geven richting de eerste bocht. Achterin het veld is iemand te trigger happy met zijn gasvoet. Daarna moet men weer van het gas af, maar een aantal coureurs kunnen niet meer remmen. Giovinazzi, Latifi, Magnussen en Sainz vernipperen hun auto’s in hele kleine stukjes carbon. En toen waren er nog veertien. De wedstrijdleiding besluit voor de tweede keer in evenzoveel races een rode vlag te laten zwaaien.

Tijdens het intermezzo wordt bekend dat niemand als schuldige wordt aangewezen voor het incident vlak na de start. Het tweede ongeval wordt nog onderzocht. Ocon, die volgens Russell een vuurtje had gestookt aan de achterkant van zijn auto, valt ook nog uit. Gaat Williams hier vandaag dan punten scoren?

Herstart

Veel coureurs hebben ervoor gekozen hun banden te wisselen tijdens de rode vlag. De Mercs staan op mediums, de meesten daarachter op softs. Hamiltons voorremmen roken ernstig op de grid voor de tweede start. Bottas is weer iets beter weg, maar Hamilton kruipt in zijn slipstream en gaat BOT buitenom voorbij in de eerste bocht. Hebben we dus toch weer de gebruikelijke volgorde te pakken.

Mid Race

Leclerc houdt P3 voorlopig vast voor de Racing Points. Wel geeft de Monegask meteen heel veel tijd toe op de tandem van Mercedes. Het spaarzame publiek dat een peperduur kaartje gekocht heeft, ziet na de zindere opening een ietwat saai treintje ontstaan. Ricciardo slaagt er desalniettemin in om Perez te verschalken in ronde 15. Leclerc houdt Stroll van het lijf maar rijdt een tempo van niks. Zo komt Ricciardo ook al snel in de buurt van dit olijke jonge duo. Cyril Abiteboul kan vast met potlood een afspraak in de agenda van de tattooshop laten zetten.

Stroll ziet echter het gevaar aankomen en gaat in ronde 18 alsnog voorbij aan Leclerc. Een rondje later volgt Ricciardo al. Weer een ronde later is het de beurt aan Albon, die inmiddels ook de terugvallende Perez te grazen heeft genomen. Diezelfde Perez gaat overigens wel ook voorbij aan de machteloze Leclerc. Inhalen in de F1 kan dus ook vrij makkelijk op dit circuit. Althans, een Ferrari inhalen. CL16 is teleurgesteld op de radio en komt uit ellende maar binnen voor een vroege extra stop. Misschien kan Ferrari er op die manier nog wat van maken vandaag.

In het achterveld is Vettel voorbij gegaan aan Raikkonen. Russell handhaaft zich voorlopig aan de staart van de top-10. Leclerc is na zijn vroege stop teruggevallen tot de dertiende en laatste plaats, maar gaat in ieder geval Grosjean voorbij. Dat zal goed voelen voor de Monegask die na een veelbelovende start alleen maar is teruggevallen.

Halverwege de race opent Ricciardo het ‘reguliere’ pitstopbal vanaf P4. RIC zal willen proberen de undercut te doen ten opzichte van Stroll. Perez wordt ingehaald door Norris en komt daarna ook de pit in. De Mexicaan heeft niet veel plezier beleefd met zijn vorige set banden. Bottas geeft aan dat hij bij de volgende set banden de tegenovergestelde strategie wil hebben van Hamilton. Veel maakt het op het oog niet uit. Hamilton heeft alweer zeven seconden te pakken op zijn secondant.

Bottas komt binnen in ronde 32 en wisselt naar de harde band. Hamilton komt een rondje later binnen…en wisselt naar de harde band. Mercedes heeft geen zin in het plannetje van de Fin. Fans van Ricciardo kunnen ondertussen breed grijnzen, want de honingdas is Stroll voorbij en ligt nu officieel op podiumkoers. Albon rijdt het langste door op zijn softs en komt terug op P5 na zijn stop, tussen de twee Racing Points.

Mercedes probeert het weer spannender te maken dan het is door wat te bazelen over versleten banden en gevaarlijke kerbstones over de radio’s. Maar de spanning in de race zit ‘m in de strijd om P3. Ricciardo heeft die zoals gezegd in handen, maar Stroll blijft in de buurt en bovendien komt Albon eraan. De Britse Thai lijkt met een kleine 20 rondes te gaan het beste tempo te hebben van het drietal. De rest lijkt uitgespeeld voor het ereschavot. Perez zit twaalf seconden achter Albon, met Norris daar weer vier seconden achter en Kvyat nog een keer tien seconden daarachter. De Ferraris rijden achter Russell op P10 en P11, gescheiden door een luttele seconde.

En dan opeens weer opschudding! Stroll tetst er hard af op de kerbstonen vanaf P4. Balen voor de Canadees die bezig was aan een goede wedstrijd. Over de radio uit Lance Vance Dance zijn vermoeden dat hij een lekke band had, zoals Kvyat op Silverstone. De ravage zorgt weer voor een safetycar en uiteindelijk zelfs voor een code rood. Dat lijkt overdreven, maar als we vervolgens de Italiaanse marshals paniekerig in de weer zien met de W10 van Stroll snappen we het wel. Heerlijk.

Herstart numero due

Oké, nog een herstart dus. Het lijkt wel of Netflix de regie heeft vandaag, zo grapt @michaelras op de redactie. De eerste start ging naar Bottas vanaf P2, de tweede naar Hamilton vanaf P2. Dat kan maar een ding betekenen: deze derde start pakt Ricciardo vanaf P3. Toch? Misschien niet, want we lezen van de wedstrijdleiding het bericht dat ‘lapped cars’ zich vooraan het treintje mogen melden in de pit. Dat is gek, want het suggereert dat we een rollende start achter de safteycar krijgen.

Een van de lapped cars is overigens Kimi Raikkonen. De veteraan heeft een verkeert lijntje overgestoken bij het inrijden van de pits en daarvoor zal hij waarschijnlijk nog een straf moeten incasseren. De wedstrijdleiding buigt zich er nog even over, maar het lijkt een inkoppertje.

Dan zien we de volgende opvallende gebeurtenis. Raikkonen en Grosjean worden de baan opgestuurd om even een rondje te doen. Aha, dus zo zit het. De twee kunnen vervolgens achter het veld aansluiten in dezelfde ronde. We krijgen dus toch gewoon een derde staande start vandaag. Zoals @willeme zou zeggen: “lekker man, niks mis mee”. Daar gaan we dan.

Ricciardo pakt niet P1, maar wel P2. Bottas toont zich andermaal een man die zich de kaas van het brood laat eten. Albon verliest aanvankelijk een plekje aan Perez, maar pakt die dan wel weer goed terug. Norris sluit aan op P6 voor Kvyat, Raikkonen, Grosjean en Leclerc. Raikkonen krijgt echter vlak na de herstart zijn straf en zal ver terugvallen. Ook terugvallen doet Russell, die na een matige herstart zijn eerste puntjes weer in rook op ziet gaan.

Ricciardo mag maar een rondje genieten van P2, want hij heeft op het rechte stuk geen kans tegen de oppermachtige Mercedes van Bottas. Vervolgens komt Albon in zijn nek hijgen. Het wordt een zure affaire voor RIC, want de Red Bull heeft in deze eindfase veel meer snelheid dan de Renault. Zoveel meer dat de honingdas geen kans heeft zich te weren. Cyrils huidje blijft voorlopig inktloos, tenzij er nog wat geks gebeurt in deze maffe race.

Finish

We rijden onboard mee met Russell die op jacht is om toch nog het laatste puntje in de wedstrijd te pakken. Het zijn heerlijke beelden. Voor ons rijdt Vettel die te pas en te onpas stofwolken doet opstuiven. De Duitser vecht en strijdt op de limiet met zijn onhandelbare Ferrari en houdt voorlopig vol.

Albon lijkt even aansluiting te kunnen vinden met Bottas, maar Mercedes verhoogt daarna simpel het tempo. De aanval wordt dus afgeslagen. In de voorlaatste ronde rijdt Hamilton nog eventjes de snelste ronde voor een extra puntje. Niemand zit meer in het DRS-venster. Zo pakt Lil’ Lewis zijn 90ste. Nog eentje heeft hij er nodig om Schumacher te evenaren. Alexander Albon pakt eindelijk zijn eerste podium. Het is tevens het eerste podium voor een Red Bull rijder die geen Max Verstappen heet sinds Ricciardo de Grand Prix van Monaco won in 2018.

Diezelfde Ricciardo wordt vandaag vierde, voor Perez, Norris, Kvyat die eindelijk wat goede punten scoort, Leclerc, Raikkonen die zijn eerste puntjes van het seizoen pakt en Vettel. Na zijn straf houdt Kimi twee tienden van een seconde over om zijn oude teammaat Vettel voor te blijven. Helaas weer net buiten de punten eindigt Russell. De Williams coureur houdt wel Grosjean van zich af, die als twaalfde en laatste finisht. Voortaan alleen nog maar races in Italië?

Volledige uitslag Formule 1 Toscane 2020

Hamilton – Mercedes Bottas – Mercedes Albon – Red Bull Ricciardo – Renault Perez – Racing Point Norris – McLaren Kvyat – Alpha Tauri Leclerc – Ferrari Raikkonen – Alfa Romeo Vettel – Ferrari Russell – Williams Grosjean – Haas F1

DNF

Stroll – Racing Point

Ocon – Renault

Giovinazzi – Alfa Romeo

Magnussen – Haas F1

Latifi – Williams

Sainz – McLaren

Gasly – Alpha Tauri

VERSTAPPEN – Red Bull