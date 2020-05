Het Lamborghini kenteken mysterie in Nederland

Een Lamborghini kenteken mysterie maakt ons nieuwsgierig op de redactie van Autoblog.

Welkom bij Autoblog Boulevard. In plaats van het lichamelijk welbevinden van George Russell of de tandplak ontwikkeling van Daniel Ricciardo hebben we vandaag een ander onderwerp: een Lamborghini-kenteken.

AutoJunk

Op de autoblog-redactie worden we veelal verblijd met een enorm groot aantal aan foto’s. Deze worden dan ook gemaild en geupload naar autojunk. Mocht je zelf leuke foto’s hebben van een bijzondere auto: je kan ze hier uploaden! Daarvoor heb je een Autoblog account nodig hebben, als je die nog niet heb, je kunt hier een account aanmaken.

Lamborghini mysterie

Terug naar het Lamborghini mysterie. Of althans, het mysterie achter een Lamborghini kentekenplaat. Het viel ons op dat de Lamborghini met het kenteken NL-411-V ware metamorfoses kan ondergaan.

Het begint met deze afbeelding. Een zwarte Lamborghini Murcielago. Helaas zijn de velgen achteraf zwart gespoten, als ware het een fout getunede BMW E90. Deze (in standaardkleur althans) zeer fraaie wielen waren destijds niet in het zwart leverbaar. Maar verder gewoon een zwarte Murcielago.

Maar wat wil ons oog, de auto staat ook op Autojunk! Alleen is de auto op Autojunk net even anders. Te zien aan de knaloranje kleur. Nu is dat iets dat we wel vaker zien: dure auto’s worden wel vaker voorzien van een wrap in een compleet andere (en opvallende) kleur. Welke kleur het is, is niet helemaal duidelijk. Het kan Arancia Ishtar zijn, maar het lijkt ook op Arancia Frode Della Targa. Verder niets aan de hand, gewoon doorlopen.

Huracán LP610-4 Spyder

Of toch niet? Want de Lamborghini is waarschijnlijk eigendom van een zeer begenadigd kunstenaar. Of er is sprake van een Lamborghini kenteken mysterie. Want wat ziet ons oog, men heeft van de Murcielago Coupé een heuse Lamborghini Huracan Spyder LP610-4 weten te maken! We moeten zeggen: het is absoluut vakwerk, want het ziet er zeer natuurgetrouw uit. De kleur is waarschijnlijk Bianco Truffatore. Meestal zie je bij dit soort projecten dat de verhoudingen niet kloppen, maar man: dit is goed gedaan!

Aventador LP700-4

Maar mocht je denken: daar stopt het bij: welnee. Het Lamborghini kenteken mysterie gaat door. De eigenaar ging (kennelijk) de ultieme uitdaging ook niet uit de weg: maak van de omgebouwde Murcielago een heuse Aventador! De kleur is Giallo Imbroglione. Dus dan heb je een Murcielago, dan bouw je ‘m perfect om naar een Huracan Spyder om er vervolgens een Aventador van te maken. Bizar.

Bijzonder geslaagd

Wie deze bijzonder knappe conversies maakt, is niet bekend. Want ook deze ombouw ziet er weer bijzonder geslaagd uit. Met name de extra breedte is heel erg knap aangebracht. Aanschouw het zelf. We hebben het er vaak over dat er in Nederland te weinig liefhebbers zijn. Dat is dus helemaal niet waar. Iemand die in staat is om dergelijke ombouw-projecten te realiseren verdient een diepe buiging en is een ware petrolhead. Salute!