Autoblog advies: de vlotste leaseauto tot 35.000

Wat is de leukste en vlotste leaseauto tot 35.000?

Je zou denken dat iedereen tegenwoordig least met zo min mogelijk bijtelling. Dat dat de enige drijfveer is. Natuurlijk is het wel een trend die we duidelijk hebben gezien de afgelopen 10 jaar. Er zijn echter genoeg voorbeelden van auto’s die wél werden geleased, terwijl er andere en goedkopere deals te krijgen waren.

Niet iedereen zit te wachten op een bijtellingsknaller. Soms wil je gewoon een prettige auto. Een auto die gewoon aan alle eisen voldoet. Niet dat je concessies moet doen, omdat het een buitenkansje was. Voor sommige mensen valt het heel erg mee.

Geen bijtellingsknaller

Bas is in elk geval niet aan het kijken naar een bijtellingsknaller. Op dit moment rijdt Bas in een heuse Ford Focus. We hebben niet echt de indruk dat hij ontevreden over die auto is, integendeel! Het enige wat hem een beetje dwars zit is het gebrek aan pit van de 1.0 EcoBoost-motor. Vroeger was 100 pk het gemiddelde vermogen in een grote middenklasser, (D-segment) tegenwoordig is het krap aan voor een C-segment auto.

Vlotste leaseauto tot 35.000 euro

Het zou gaan om een leaseauto vanuit zijn werk. Er zijn een paar dingen waar rekening gehouden moet worden. Het liefst heeft Bas een automaat, maar het is niet verplicht. Belangrijker is dat er voldoende vermogen onder de kap zit. Dus we gaan in plaats van zijn huidige 100 pk even kijken naar auto’s met 50 pk meer. Ook een dingetje: het moet Duits zijn of van de Volkswagen Group. Niet zozeer omdat Bas dat zelf per se wil, maar vanuit het hoofdkantoor is het vereist. Daarnaast mag de auto ook sportiever aangekleed zijn. Kortom: hebben wij aanbevelingen?

De wensen en eisen in een handig overzichtje:

Huidige /vorige auto's: Ford Focus 1.0 EcoBoost Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk en privé Budget: Fiscale waarde tot zo'n 35.000 euro Jaarkilometrage: 35.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe leaseauto Gezinssamenstelling: Een partner Voorkeursmerken/modellen: Duits No-go modellen / merken: Alles wat niet Duits is

Ford Focus 1.5 EcoBoost ST-Line Business

Fiscale prijs: € 29.775

Het is dat je al een nieuw model Focus rijdt, waardoor je misschien niet weer zit te wachten op een nieuw model Focus. Echter, het gaat om de lekkerste uitvoering: een ST-Line met 182 pk. Het is niet alleen de vlotste leaseauto tot 35.000 euro, de auto kost vijf mille minder. Een GTI is het zeker niet, maar het is een heel prettig totaalpakket. Het is een prettige auto met een sportief randje. De aankleding is dik voor elkaar en de prestaties laten zich omschreven als vlotjes. Kortom, alles wat je nodig hebt in een behoorlijk betaalbaar pakket. Want voor minder dan 30 mille staat ‘ie voor je deur. Dan kun je er dus zelfs nog een paar opties bijbestellen. Niet dat dat hoeft, want de meest belangrijke items zitten er al op. Nadeeltje: je hebt een handbak, wel een prettige overigens. Mocht je meer luxe en een automaat wensen, ga dan voor de Focus Vignale. Deze haalt alleen 150 pk uit zijn 1.5 motor. Als je de ruimte en het comfort van een Focus niet nodig hebt, voor 32.525 euro rijd je ook weg in een Ford Fiesta ST.

Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style

Fiscale prijs: € 35.855

De nieuwe Golf zal weleens een matig succes kunnen worden. Ten opzichte van zijn voorganger is het lastig te zien waar de vooruitgang zit. Je hebt nu geen draaiknop voor het volume en er zijn allemaal schermen. Maar in technisch opzicht is het nog altijd de puik rijdende Golf VII. De Golf is iets meer capabel en comfortabel dan dynamisch. De 1.5 eTSI is de fijnste motor: een viercilinder met 48V-ondersteuning is soepel, krachtig en zuinig. Voor de zoektocht naar de ‘vlotste leaseauto tot 35.000 euro’ zet de Golf 8 niet je pantalon in lichterlaaie, het is gewoon prima. Qua uitrusting is het redelijk voor elkaar, maar door het kale interieur komt het niet luxe over. Het is op zich wel een aardig totaalpakket, het weet echter niet helemaal te overtuigen. Wat dat betreft zijn we heel erg benieuwd naar de nieuwe Seat Leon, die gebruikt maakt van dezelfde techniek, maar aanzienlijk meer sjeu lijkt te hebben.

Audi A3 Sedan 35 TFSI Business Edition

Fiscale prijs: € 37.330

De Audi A3 heeft een beetje hetzelfde probleem als de Golf. De vorige A3 was een heel sterke aanbieding. De goede punten van die auto blijven grotendeels overeind, te meer het dezelfde auto is als 8 jaar geleden. Nog altijd het MQB-platform met dezelfde wielbasis en spoorbreedte. Ook hier een kaler interieur dat met schermen gevuld is. In de Audi A3 is het luxe-niveau wel aanzienlijk hoger: alles ziet er fraaier en mooier uit dan in de Golf. De motor en aandrijflijn is identiek. Qua prestaties doet de A3 het best aardig: 232 km/u is serieus snel voor een auto met slechts 150 pk. Het grote nadeel is natuurlijk de prijsstelling: je krijgt relatief weinig auto voor enorm veel geld. Ook als je het niet al te gek doet met opties, zit je zo op 45.000 euro. Het is misschien wel de fraaiste sedan in zijn klasse, maar ook een heel prijzige.

BMW 118iA Corporate Executive (F40)

Fiscale prijs: € 34.585

Jazeker, we gaan de 1 Serie met voorwielaandrijving adviseren. Simpelweg omdat de 2 Serie Coupé (met achterwielaandrijving) niet in het budget valt. Maar valt deze auto onder de noemer ‘vlotste leaseauto tot 35.000’? Nou, nee. Maar dat heeft meer te maken met de beperking qua afkomst (Duits). Die genoemde voorwielen kunnen overigens de 140 beschikbare paarden prima kwijt, dus het is niet dat je iets mist. Sterker nog, de 1 Serie werd iets ruimer en iets praktischer. Ook is er iets meer aandacht besteed aan de ophanging: met name de demping is een stukje beter voor elkaar. Op het gebied van infotainment is het een moderne BMW: gewoon heel erg goed. De Corporate Executive biedt de belangrijkste hardware, maar items als grote wielen, leer en een panoramadak zijn allemaal (dure) opties.

Mercedes-Benz A 180 Limousine Business Solution (V177)

Fiscale prijs: € 35.495

Mercedes is op dit moment het enige merk dat twee C-segment sedans in de aanbieding heeft. De A-Klasse Limousine en de CLA ‘Coupé’. Die laatste moet je standaard overslaan voor een C-Klasse. De A-Klasse Limousine is gek genoeg iets meer in proportie: met name omdat er niet krampachtig een coupé van gemaakt moest worden. Net als de A-Klasse Hatchback is de Sedan erg modern en typisch Mercedes. Voor het ware Mercedes-gevoel moet er flink geïnvesteerd worden in opties. Standaard zijn ze nogal karig uitgerust. Niet zozeer qua veiligheid, maar die kleine wieltjes en stoffen bekleding maken ze waarschijnlijk express wat ‘pauper’, zodat je eerder gaat upgraden naar 18” AMG-jetsers en lederen bekleding.

Opel Insignia Grand Sport 1.5 Turbo 165 pk Business Executive (B)

Fiscale prijs: € 35.720

Nu we het hele lijstje bijna gehad hebben, is er maar een mogelijkheid. Ren zo snel mogelijk naar de Opel-dealer. Want waar je bij de premium merken bijzonder weinig voor bijzonder veel krijgt, is de Insignia gewoon een degelijke aanbieding. Allereerst is het geen C, maar een D-segment auto. Dus je hebt niet alleen meer ruimte, maar ook meer comfort. Zie de Grand Sport als een Audi A5 voor een fractie van de prijs. Sterker nog, je krijgt meer dan Audi geeft bij de A3 Sportback. Qua motor, transmissie, uitrusting en ruimte kom je helemaal niets te kort. Het is gewoon een dikke auto voor een bescheiden prijs. Nadelen zijn er ook wel. Het interieur is niet superspannend. Het is geen ultieme rijdersauto. Eh, dat was het eigenlijk.

YOLO: Alfa Romeo Giulia 2.0T (952)

Fiscale prijs: € 40.900

Tsja. Wij hadden het wel geweten. De Giulia is een tikkeltje boven budget, dus je zult iets bij moeten beunen. Of even kijken naar een voorraadauto. Ook is het absoluut geen Duitse auto. Toch moet je deze Italiaanse schone overwegen als je een vlotte sportsedan zoekt. De Giulia is namelijk een échte sportsedan. Waar de 3 Serie telkens groter, looier en lobbiger wordt, is de Giulia juist de auto die de 3 Serie had moeten zijn qua rijeigenschappen. De enige twee nadelen (infotainment en bepaalde afwerkingsdingetjes) zijn inmiddels aangepakt. De 2.0T motor levert 200 pk via een achttraps automaat van ZF af aan de achterwielen. Je kan ‘m per ongeluk iets kietelen naar 280 of zelfs 310 paarden. In dat licht bezien is de meerprijs nog niet eens zo heel erg gek, te meer je ook een fraaie sedan tot je beschikking hebt. Nadelen? Je zult het moeten doen met een volkomen standaard Giulia met niets erop. Maar met 200 pk, een fijne automaat en achterwielaandrijving heb je geen opties nodig om je prettig te voelen. Een nieuwe 318i met 50 pk minder is aanzienlijk duurder.

