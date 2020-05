Straatracers rammen klassieke Mercedes oldtimer

De welopgevoede straatracers vonden na het rammen van een klassieke mercedes het nodig om hun speeksel te delen met de agenten.

Verkeershufters heb je overal. Nu klinkt het aqls een vrij zware term, maar voor de sujetten die vandaag subject zijn in dit artikel, is het nog een heel vriendelijke benaming.

Man, man, man…

Want het ‘Man, man, man…’-gehalte is weer eens ouderwets hoog. Wat is er gebeurd? Een Belgische autoliefhebber reed in zijn grote trots rond, een Mercedes uit 1972. De klassieke Mercedes (een W114) was de afgelopen tien jaar helemaal opgeknapt naar een zo goed als nieuwe staat.

Blokje om

Heel erg lang kon de eigenaar er niet van genieten. Tijdens de lockdown van de coronacrisis had de auto een behoorlijke tijd stilgestaan. De auto werd even van stal gehaald om een klein blokje om te doen. Bij verkeerslichten in het Belgische Brielken had de Mercedes-eigenaar er al een slecht gevoel over.

Stilstaan

Terwijl de lichten op groen sprongen, bleven twee jonge verkeersdeelnemers gewoon stilstaan. Pas veel later gingen de twee onverlaten van start. Dat deden ze met veel te veel overtuiging. Met meer dan 100 km/u ramden ze de achterzijde van de donkerblauwe klassieke Mercedes.

Impact

Door de impact spinde de Mercedes. De bestuurder van de Benz werd naar het ziekenhuis gebracht met een whiplash en hoofdpijn. Na een paar uur bleek de lichamelijke schade gelukkig heel erg mee te vallen en mocht de Mercedes-eigenaar weer huiswaarts keren. Met de auto is het minder goed gesteld, die is namelijk total loss.

Spugen

De jonge straatracers wisten het bloed bij iedereen onder de nagels te halen. Aan de lokale hermandad gaven ze aan dat de aanrijding niet per ongeluk was, maar dat ze het met opzet en voor de lol deden. Ook vonden ze het nodig om te spugen naar de agenten en de omstanders. Gek genoeg is hun stemrecht nog niet ingetrokken, voor zover bekend.

Fotocredit: Matthias Dobbelaere-Welvaert