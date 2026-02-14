Het stuur van je auto vervangen voor een racestuur: mag dat in Nederland?

De RDW legt uit: mag je een F1-stuurtje monteren in je daily driver?

Voor de verkoop leveren de bepaalde auto’s het hoogste bedrag op wanneer ze helemaal origineel zijn. Geen onnodige nep-carbon of een M-schakelpookje: gewoon precies de auto zoals ie uit de fabriek rolde. Bij anderen kun je niet genoeg modden en tunen voor een leuk verkoopbedrag. Het tunen kan dan niet gek genoeg, zoals met een compleet ander stuur.

Dit brengt me bij het stuur van de BMW M4 GT3-raceauto. Hoezo dan? Nou, dit is de eerste BMW waarbij je een simracestuurtje direct kunt verwisselen tussen simulatie en in de echte wereld racen. Het stuur past namelijk zowel op de basis van de echt raceauto als op het systeem van Fanatec. Vet, maar onbereikbaar voor 99 procent van ons.

Is een racestuur monteren in je auto legaal?

Met de bovenstaande vraag ben ik langs de RDW geweest. Zoals je waarschijnlijk weet, keuren zij auto’s in Nederland op allerlei zaken en beoordelen of de auto wel of niet de weg op mag. Het korte antwoord van de rijksdienst: ”In Nederland is het vervangen van een stuurwiel niet per definitie verboden.” Feest!

Begin echter niet te vroeg te juichen door het Thrustmaster-, Fanatec- of Logitech-simracestuurtje van je zoontje los te koppelen. Er komen nogal wat zaken kijken bij de legaliteit van de stuurwissel. Het stuur moet bijvoorbeeld onderdeel zijn van de stuurinrichting. Dit hangt dan weer vaak samen met belangrijke veiligheidssystemen.

”Wanneer een dergelijk onderdeel wordt gewijzigd, moet het voertuig blijven voldoen aan de geldende wettelijke eisen die betrekking hebben op veiligheid en constructie. Als een voertuig oorspronkelijk is goedgekeurd met een airbag in het stuur, kan verwijdering of vervanging zonder passende beoordeling ertoe leiden dat het voertuig niet langer aantoonbaar aan deze eisen voldoet”, zegt de RDW.

Of je auto een airbag moet hebben of niet, ligt dus aan de fabrikant. Tot 1999 werden er in Amerika nog auto’s gebouwd zonder airbag. Mocht je dus zo’n auto voor de deur hebben staan, dan is het nog steeds ontbreken van de luchtzak geen probleem. Andere veiligheidseisen moeten natuurlijk wel nageleefd worden.

Afneembaar stuurtje in daily driver?

Net zoals Max Verstappen hebben veel (sim)racestuurtjes een systeem waarbij het stuur makkelijk op en van de kolom kunt klikken. Dit noem je het ‘quick-release’-systemen. Je mag volgens de RDW niet zomaar zo’n systeem in je auto inbouwen voor een racestuur.

Zo’n toevoeging kan gevolgen hebben voor de veiligheid en moeten daarom worden beoordeeld op hun effect op de stuurinrichting en de botsveiligheid. RDW: ”Daarom geldt in de praktijk dat ingrijpende wijzigingen aan het stuur of de stuurinrichting vooraf beoordeeld moeten worden om vast te stellen of het voertuig na de aanpassing nog aan de wettelijke eisen voldoet. Op die manier wordt gewaarborgd dat voertuigen die op de weg rijden veilig blijven voor bestuurder, passagiers en andere weggebruikers.”

Oftewel: wil je zeker dat weten dat de ombouw legaal is? Leg je concrete plannen voor bij de RDW voor je begint met knutselen van je interieur. Overigens is er nog iets om over na te denken, ook als de RDW toestemming geeft. Een auto zonder airbag is tegenwoordig niet zomaar een zeldzaamheid.

Onderzoek van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft bewezen dat je 30 procent meer kans hebt op overlijden bij een crash wanneer je geen airbag hebt. Die gok zou ik persoonlijk niet nemen. Dan moet je wel een airbag hebben die niet zomaar kan exploderen.

Hoofdfoto: Reddit / TeamJim