De Neue Klasse is gearriveerd in Nederland!

In januari werden elf nieuwe modellen door de RDW geregistreerd, waaronder de BMW iX3, Autoblog Auto van het Jaar 2025.

Aan het begin van deze maand werd al duidelijk dat de verkoop van nieuwe auto’s in januari beduidend lager was dan vorig jaar. Ondanks deze domper konden we toch elf nieuwe modellen verwelkomen, die we allemaal in het onderstaande overzicht verwerkt hebben.

Neue Klasse

Veel leaserijders kijken zeker uit naar de komst van de vernieuwde iX3, de eerste uit de rij van BMW’s Neue Klasse. In januari werden de eerste veertien exemplaren op kenteken gezet en kijkend naar de orderboeken blijft het hier niet bij. Volledig logisch, want een actieradius van 805 kilometer, snelladen met 400 kW, een vermogen van 469 pk en een redelijk bescheiden prijs (vanaf € 70.584) maken de auto enorm interessant. De iX3 is daarom natuurlijk niet voor niets gekozen tot de Autoblog Auto van het Jaar 2025!

Clio

Foto: Hedin Automotive

De volgende in de lijst is een heel stuk goedkoper en zal in aantallen de iX3 ruim overstijgen: we hebben het over de vernieuwde Renault Clio. De Clio kennen we natuurlijk al sinds 1990 en met een totale productie van ruim 17 miljoen exemplaren kun je wel zeggen dat het een zeer succesvol model is. Ook in Nederland, want in die 35 jaar zijn ruim 270.000 exemplaren van de Clio verkocht. Volgens de RDW staan er nu zo’n160.000 op Nederlands kenteken.

In september 2025 werd de zesde generatie gepresenteerd en deze is in januari dus voor het eerst op gele platen verschenen. Het ging daarbij direct om 121 exemplaren, dus bij elke Renault dealer zal de vernieuwde Clio nu te bewonderen zijn. Heb je geen interesse in de mooie verkooppraatjes van de dealer, check dan gewoon even de volledig onafhankelijke mening van onze Wouter in deze autotest.

Prelude

Opnieuw een nieuw model met een oude naam, maar in dit geval is het een naam die al vele jaren niet meer gebruikt is: de Honda Prelude. Voor de allereerste versie van dit model moeten we terug naar het jaar 1979, toen de wereldpremière plaatsvond op een plek die de Nederlandse autoliefhebbers moeten kennen, namelijk de AutoRAI in Amsterdam. Toen was dat nog een zeer succesvolle beurs, met 393.000 bezoekers!

In de 22 jaar die volgden zijn vijf verschillende generaties van de Prelude gemaakt, maar uiteindelijk stopte de productie in oktober 2001. In 2023 kwamen de eerste berichten over een nieuwe Prelude en mocht je vorig jaar naar Wheels Mariënwaerdt zijn gegaan, dan heb je daar al een blauw pre-productiemodel kunnen bewonderen. De volgende stap is nu dus ook bereikt, want het eerste exemplaar is nu op gele platen gekomen. In het wit, met een prijskaartje van € 56.744.

Het zusje van de e Vitara

Foto: Mengelers Groep

In de categorie ‘laten we een oude naam opnieuw gebruiken’ komen we er nog eentje tegen bij de modellen die in januari op kenteken zijn verschenen, namelijk de Toyota Urban Cruiser. De oorspronkelijke variant uit 2009 werd geen groot succes, maar men hoopt natuurlijk dat de nieuwe wel wat potten gaat breken. Deze keer is het een volledig elektrische Compact-SUV, waarbij het in principe gaat om een Suzuki e Vitara, maar dan met andere logo’s en een ander neusje. Ontworpen in Japan, gebouwd in India en met een accupakket uit China. Je krijgt dan wel een prima EV voor een relatief lage prijs, want de Urban Cruiser is er al vanaf € 32.995. In dat geval krijg je een 49 kWh accu met een WLTP-bereik van 344 km, maar een 61 kWh accu (met 426 km bereik) is verkrijgbaar vanaf € 35.795.

Waterstof

We zullen niet beginnen over de voor- en nadelen van waterstof ten opzichte van een volledig elektrische auto, maar het is wel een feit dat er slechts 778 personenauto’s op Nederlands kenteken zijn geregistreerd die op waterstof rijden.

Een zeldzaamheid dus, waarbij het naast de Toyota Mirai (382 stuks) het eigenlijk alleen gaat om de Hyundai Nexo (372 stuks) en diens voorgangers, de ix35 FCEV (16 stuks) en de Tucson FCEV (4 stuks).

Van de Nexo is nu de tweede generatie voor het eerst op gele platen verschenen. De auto is voorzien van een 204 pk sterke elektromotor die z’n energie haalt uit een kleine 2,64 kWh accu. Deze accu wordt vervolgens bijgeladen vanuit een brandstofcel en die heeft daarvoor drie verschillende waterstoftanks tot z’n beschikking, met elk 54,2 liter aan waterstof. Dus in totaal kan er 162,6 liter waterstof worden meegenomen, waarmee je uiteindelijk ongeveer 826 kilometer kan rijden. Dat zou genoeg moeten zijn om een pomp te vinden, maar dat moet je nog wel hopen dat die een beetje op de route ligt.

Changan

Ken je de Chinese fabrikant Changan? Als je het recente artikel over de eerste zoutbatterij in een EV-productieauto hebt gelezen dan zou dat mogelijk zijn, maar verder is het een volledig nieuwe speler op de Nederlandse automarkt. En dat terwijl het bedrijf al in 1862 is opgericht en er in 2024 bijna 2,7 miljoen auto’s werden gemaakt!

Van het merk Changan zijn slechts twee auto’s te vinden in het RDW-register, namelijk een CX70T uit 2023 en een Uni-K uit 2024, maar beiden zullen je waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Onder de merknaam Deepal is in januari echter een S05 op gele platen verschenen. Volledig elektrisch, met een modern ontwerp dat gemaakt is in het designcentrum in Turijn en waarmee men zelfs de iF Design Award heeft gewonnen. Of dit echter voldoende is om de verkopen in Nederland op gang te krijgen is nog even de vraag.

We zijn er nog niet …

Want er blijven nog vijf nieuwe (of vernieuwde) modellen over die we nog niet besproken hebben. Het gaat daarbij om wat minder groot nieuws, dus we schakelen even over naar een hogere versnelling.

Foto: Van Mossel

Zo zagen we de facelift van de Alfa Romeo Tonale verschijnen, waarbij het kenteken aan de voorkant nu dus wel gewoon in het midden zit, net zoals bij de Junior. Bij het Italiaanse zusje Fiat is de eerste 500 Hybrid op gele platen gekomen, dus die is nu niet meer alleen als EV verkrijgbaar. Twee gevallen waarbij men probeert om wat verandering te krijgen in de tegenvallende verkopen.

Vanuit Lexus is de vernieuwde RZ in januari langs de RDW geweest. Niet zozeer een facelift, maar wel met flink wat onderhuidse verbeteringen. Denk daarbij aan een grotere accu, meer vermogen, sneller laden, een beter bereik en ook het allereerste steer-by-wire systeem van Lexus.

MG heeft nu ook een S6 op gele platen gekregen, wat in zekere zin een grote versie is van de MG S5. De lengte is toegenomen met 23 cm waardoor er ook wat meer ruimte is voor een 77 kWh accu waarmee je 530 km kan rijden zonder te laden.

En het laatste model dat in januari voor het eerst op kenteken is verschenen? Die eer gaat naar de Porsche Macan GTS, die nu perfect het gat tussen de 4S en de Turbo opvult.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen