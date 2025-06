Auto’s van 30 (!) merken worden stilgezet vanwege airbags

De Takata-terugroepactie blijft niet beperkt tot Citroën…

Takata-gate krijgt er weer een nieuw hoofdstuk bij. De toko is al 7 jaar failliet en er zijn al vele miljoenen auto’s teruggeroepen, maar vorige week kreeg het verhaal weer een nieuwe impuls. Door heel Europa worden Citroën C3’s en DS3’s stilgezet, nadat eerder deze maand een Franse vrouw overleed. En het blijft niet bij Citroëns.

30 merken

De airbags in kwestie zijn door talloze merken gebruikt en daarom wordt de terugroepactie nu flink uitgebreid. Frankrijk sommeert auto’s van maar liefst 30 verschillende merken (check hier de lijst) om niet meer te rijden totdat de airbag vervangen is. Het gaat in totaal om 800.000 auto’s, naast de 900.000 die al eerder een negatief rijadvies kregen.

Rijk en arm worden getroffen, want het gaat om een breed spectrum aan auto’s, van Daihatsu’s tot Ferrari’s. Het gaat ook om een lange periode, want de bouwjaren lopen uiteen van 1998 tot 2019. Veel van deze ‘levensgevaarlijke’ auto’s rijden dus al heel lang rond, wat de urgentie toch een beetje relativeert.

Doden

Wel zijn er daadwerkelijk doden gevallen, dus het gaat hier om een reëel gevaar. Alleen in de VS zijn de Takata-airbags al 28 mensen fataal geworden. Gezien het enorme aantal auto’s met deze airbags is de kans nog steeds klein dat jouw dit overkomt, maar uiteraard is iedere dode er een teveel.

Het gevaar is dat de behuizing van het opblaasmechanisme kan barsten bij het afgaan van de airbag. Dit risico is het grootst in warmere landen. Door dit defect krijg je potentieel niet alleen een airbag in je gezicht, maar ook metalen deeltjes. En dat kan dus fatale gevolgen hebben.

Nederland

In Nederland geldt op dit moment alleen voor de Citroën C3 en DS3 een ‘stop drive’, oftewel een dringend advies om niet meer te rijden. De terugroepactie is overigens niet nieuw, want die liep al sinds januari. Ook was er vorig jaar al een terugroepactie voor diverse modellen van Opel, Citroën en DS. Nu volgen er wellicht nog meer terugroepacties in Nederland, naar het voorbeeld van Frankrijk.