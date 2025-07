Skoda komt met de perfecte auto voor Nederland

Heuglijk nieuws voor de fervente Skoda-rijders.

Skoda en Nederland zijn voor elkaar gemaakt. Ons nationale motto ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ hangt waarschijnlijk ingelijst bij Skoda aan de muur. Een praktische, no-nonsense auto als de Octavia is de ideale auto voor de gemiddelde Nederlander.

Een rechtgeaarde Nederlander is natuurlijk ook dol op financiële voordeeltjes. Helaas is er nog geen elektrische stationwagen van Skoda. Daar gaat echter verandering in komen. De Tsjechen hebben namelijk een interessant onthulling in petto voor de IAA later dit jaar.

Wat nemen ze namelijk mee naar München? Een concept car die de voorbode is voor de elektrische Octavia. Het was al bekend dat dit model eraan zat te komen, maar nu wordt het dus concreet. Volgens Skoda zal deze auto de tongen flink losmaken.

Dat laatste zit ‘m vooral in het design. Volgens CEO Klaus Zellmer krijgt de Octavia een vooruitstrevend design. Deze borduurt voort op de Modern Solid-designtaal – die we kennen van de Skoda Elroq – maar gaat nog een stapje verder. Als het maar niet te opvallend wordt, want dan het hele verhaaltje uit de intro niet meer op.

We gaan het allemaal meemaken in september. Dan vindt de IAA plaats in München, waar Skoda de show hoopt te stelen met de elektrische Octavia. De concept car wordt overigens een stationwagen, dus het is duidelijk welke carrosserievariant het belangrijkst is.

Via: Car Magazine