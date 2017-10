Het verhaal van de slechtste F1-coureur ooit

Wellicht dat er nog één of twee coureurs op het hoogste niveau rijden vanwege de inhoud van hun portemonnee, maar vroeger kwam het vaker voor dat mindere goden hun stoeltje simpelweg kochten. Over het algemeen waren dat geen hoogvliegers...

Toch spande Taki Inoue volgens velen de kroon als het ging om F1-coureurs met simpelweg te weinig talent. De Japanner racete in het Britse Formule 3-kampioenschap en beproefde daarna enkel jaren zijn geluk in eigen land. Een seizoen in de Formule 3000 later was het duidelijk: Inoue had absoluut niet genoeg talent en snelheid om het in de Formule 1 te maken. Logisch dus dat hij in 1994 voor het eerst aan de start stond van een F1-race!

Inoue wist geen potten te breken en stond algauw bekend als een pay driver: iemand met genoeg persoonlijke sponsoren of kapitaal achter de hand om een gebrek aan talent mee af te kopen. Punten heeft Taki nooit gehaald en over aansprekende resultaten kunnen we kort zijn: die zijn er niet. Wel domineerde de Japanner in 1995 tweemaal de krantenkoppen door bizarre incidenten.

Eenmaal werd de Footwork van Inoue in Monaco ’95 afgesleept met pech. De auto was stilgevallen in de training en werd terug naar de pitstraat gesleept, met Taki er nog in. Dat ging echter behoorlijk mis. De Footwork werd aangereden door een auto van de organisatie. De auto rolde over de vangrails en Inoue, die op dat moment geen gordels droeg, werd door de auto geslingerd. De taaie Jap was echter fit genoeg om de volgende race weer in te stappen.

Dat was overigens best bijzonder. Als Inoue op het moment van de crash zijn helmvizier niet dicht had gehad, was de kans groot geweest dat de Japanner tussen zes planken het circuit zou verlaten. Volgens de altijd nuchtere Taki controleerden de doktoren na het ongeval meteen zijn ballen. Als die bewegen, geeft dat namelijk aan dat bepaalde hersenfuncties nog werken. Juist ja.

Nog gekker werd het dat jaar in Hongarije. De auto van Inoue vloog in de fik en de coureur hielp de baancommissarissen bij het blussen. Taki werd echter over het hoofd gezien door de safety car die hem voor het oog van miljoenen kijkers van z’n sokken reed. Inoue had ditmaal behoorlijk last van z’n been, maar ook nu was hij fit genoeg om de volgende race weer achteraan het veld z’n rondjes te rijden.

Voor seizoen 1996 lukte het Inoue helaas niet om een stoeltje te kopen bemachtigen en dus zat zijn korte F1-carrière erop.

Taki Inoue vandaag de dag

Van de meeste achterhoedecoureurs die de F1 via de achterdeur verlaten, hoor je daarna weinig meer. Inoue pakt het echter geheel anders aan. Zijn twitteraccount is een ware hit en volgens mensen die wel Japans kunnen staan er geregeld fraaie grappen op. Taki neemt zo’n beetje alles dat met Formule 1 te maken heeft op de hak en gelukkig vergeet ‘ie daarbij zichzelf niet. Kijk maar:

Daarnaast houdt Inoue zich vanuit woonplaats Monaco bezig met het begeleiden van jong Japans talent richting de Formule 1. Gezien het aantal Japanners in de koningsklasse loopt ook die carrière uiterst gesmeerd.