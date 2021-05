'Ziggo verliest F1 rechten' - Autoblog.nl

Zit je lekker voetbal-onzin te kijken, komt er ineens serieus nieuws voorbij. Ziggo verliest volgend jaar de F1 rechten.

Zojuist wist Sportmarketeer Chris Woerts bij Voetbal Inside te melden dat Ziggo vanaf volgend seizoen niet meer de rechten heeft om de raceweekenden van de F1 uit te zenden.

Volgens Woerts wilde Ziggo de rechten graag houden maar grepen zij naast het verlengen van het contract. Ook RTL was warm aan het lopen langs de zijlijn (ja we maken hem gewoon), maar ook dat mocht niet baten.

Om hoeveel geld het gaat (want het gaat altijd om geld) ? Volgens Woerts gaat het over meer dan 30 miljoen per jaar voor de F1 rechten. Volgens hem is Nordic Entertainment Group de partij die er met de Formule 1 TV rechten vandoor gaat voor Nederland. Ze zouden ook de Bundesliga en darts-rechten binnen hebben gesleept en hiermee kunnen ze blijkbaar een nieuwe sportzender vullen (Sport 7 nog een keer?).

Nordic Entertainment Group gaat voor global domination want ze hebben ook de F1 tv rechten in Zweden en jazeker, ook de F1 tv rechten in Polen.

Volgens Woerts wordt er aanstaande donderdag meer bekendgemaakt over de deal. Natuurlijk zijn we allemaal vol spanning of er ook nog een gaatje is voor Jack in het presentatieteam bij deze nieuwe zender of dat hij zelf weer ergens anders gaatjes mag gaan vullen.

Dit levert sowieso een probleem op voor Ziggo lijkt ons. Want in tegenstelling tot voetbal is kijken naar gelul over Formule 1 doorgaans nog minder interessant dan daadwerkelijk kijken naar de zoveelste titel van Lewis Hamilton. Dus zonder de rechten zal het F1 café ook minder interessant zijn. Tenzij ze hun directe sponsorcontract met Max wel kunnen verlengen.

Wordt vervolgd!