Nederlans coureur twijfelt aan toekomst Formule E - Autoblog.nl

Het leek er even op alsof de Formule E misschien echt de dominante raceklasse ging worden in de toekomst. Maar is dat nog steeds zo?

We weten het allemaal. Dinosap mag eigenlijk niet meer. ’s Werelds overheden vallen over elkaar heen om een punt op de horizon te zetten waarbij er letterlijk geen auto’s met verbrandingsmotor meer geleverd mogen worden. Pijnlijk nieuws voor de puristen onder ons die geen aandelen Tesla in de portefeuille hebben. Aanvankelijk zullen we weliswaar nog door kunnen kachelen met oud staal, maar hoe lang? En hoe moet het met het racen in het weekend?

Als het aan Alejandro Agag ligt, luidt het antwoord op de laatste vraag ‘Formule E’. Deze elektrische raceklasse start dit jaar met het zevende seizoen. Wij waren er zelf vroeg bij om de klasse, aanvankelijk weggehoond door de trage auto’s die bovendien een verse accu nodig hadden tijdens races, te bombarderen tot potentiële bedreiging voor de F1.

En eventjes, toen de ene na de andere fabrikant zich aansloot bij het F1 veld en de F1 zelf moeite had tot een nieuwe Concorde Agreement te komen, leek zo’n coupe niet eens meer zo heel ver weg. Maar inmiddels zijn de kaarten alweer helemaal anders geschud. Een aantal belangrijke fabrikanten hebben de sport inmiddels ook weer gedag gezegd. En misschien gaan er meer volgen, zo denkt althans ons aller Robin Frijns.

De Limburgse alleswinnaar in de opstapklasses, raakte zelf na een mislukte flirt met de F1 in de Formule E verzeild. Omdat zijn broodheer Audi een van de fabrikanten is die de sport verlaten heeft. Zit hij nu zonder (FE) zitje. Frijns denkt dat de Formule E cruciale jaren tegemoet gaat, zo vertelt hij kwaliteitspublicatie de Telegraaf:

Met het aangekondigde vertrek van Audi en BMW gaan andere fabrikanten zich toch afvragen of de Formule E nog wel de juiste klasse is. Corona helpt natuurlijk niet mee, hoewel ik wel denk dat het een makkelijke reden is geweest om te vertrekken. Veel mensen zijn de V10- en V8-motoren uit de Formule 1 nog gewend. Dan snap ik dat ze niet houden van elektrische auto’s. Robin Frijns, vertrok zelf ooit bij Red Bull

Frijns denkt wel dat de Formule E alsnog de toekomst kan worden. Jonge mensen kunnen volgens hem namelijk wennen aan de nieuwe manier van racen. Maar het zal erom spannen:

De jongere mensen van nu, die over tien jaar kijken, vinden de Mariokart-achtige aspecten en het gebrek aan geluid misschien juist heel normaal. Dit kan een dipje zijn, maar het kan ook een neergaande lijn betekenen. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Robin Frijns, houdt de spanning erin

Wat denk jij, wordt het wat met die Formule E. Of ligt de top alweer achter ons?