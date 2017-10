Hoeveel kost een Bugatti Veyron tegenwoordig?

Dit beestje staat nét over de Duitse grens bij Twente te koop. !

Altijd leuk, effe checken hoe het zit met prijsniveaus van de meer exclusieve occasions. In dit geval bekijken we de Bugatti Veyron die in het Duitse Bad Bentheim te koop staat. Voor een ieder die niet uit Twente komt: dat ligt net over de Duitse grens. Bij Twente.

Zoals je weet is de standaard Veyron goed voor 1.001 pk en kun je er ruim 400 km/u mee halen. Nuttig? Nee. Toch nemen we onze hoed af voor de mannen van VAG. Zie maar eens een auto te bouwen die dit kan en die niet jaren race-ervaring vereist om er veilig mee te rijden.

De occasion in kwestie is gespoten in kleuren zwart en blauw en heeft een interieur dat prima bij het exterieur past. In het interieur vinden we vooral grijstinten. Niet super flashy, maar bij een wat langere rit is het wel lekker rustig aan de oogjes.

Toch dacht de vorige eigenaar daar kennelijk anders over, want de auto heeft er pas 7.998 kilometer op zitten. Zonde, voor de OCD’er. De cilinderinhoud bedraagt namelijk 7.993 cm³. Bíjna gelukt dus! Dan het antwoord op de vraag in de titel. Deze occasion uit 2007 mag mee voor 1.390.000 euro. Zijn die Veyrons toch waardevaster dan we dachten! Houd wel rekening met bpm en andere kosten als je besluit om het beestje te importeren.