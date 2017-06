Het verhaal van deze Mercedes en een Duitse diplomaat

De W123 fungeert nog altijd als het ideale vervoermiddel voor de beste man.

Christian Resch is de plaatsvervangende Duitse ambassadeur voor Somalië. Duitsland heeft echter geen officiële ambassade in Somalië, dus opereert Resch vanuit buurland Kenia. Zijn woon-werkverkeer bestrijkt zodoende niet zelden flinke afstanden, die bovendien niet altijd voeren over strak, glad asfalt.

Een dergelijke opgave vraagt om specialistisch vervoer. De geijkte opties in de regio zijn terreinbeulen van Japanse makelij, maar als ambassadeur -het woord zegt het al- is uitstraling en representeerbaarheid natuurlijk ook erg belangrijk. Toch maar een Mercedes G-Klasse dan?

Resch koos voor een andere optie. Hij zocht voor zijn privé-vervoer een goedkope, robuuste auto, liefst eentje met de nodige ervaring achter de kiezen. De keuze viel op een oude Mercedes W123 200E uit 1981, die ooit wit moet zijn geweest.

Los van de vaal geworden lak heeft de auto ook wat andere gebruikssporen. Hier en daar zit wat roest en over het blauwe dashboard zit een blauw kleed dat het plastic moet beschermen tegen de koperen ploert. De stoelen zijn bedekt met iets wat nog het meest lijkt op de vacht van een wasbeer. Laten we maar hopen dat het synthetisch spul is.

De M109 onder de kap maakt de auto niet snel, maar dat is niet erg. Op de Afrikaanse wegen kan je toch niet scheuren. Betrouwbaarheid is veel belangrijker. Stranden in de buurt van de familie nijlpaard is het laatste wat je wil. Gelukkig laat de Wanderdüne je niet in de steek, hoewel een beetje water meenemen om de radiateur bij te vullen aan te bevelen is.

Resch kachelt dus nog wel even door in zijn W123. Top tip voor als je het ook wel een tof idee vindt om door Afrika te reizen met een oude Merc: regel even zo’n Corps Diplomatique kenteken. Het scheelt je veel oponthoud en geld, daar je zonder zo’n plaat regelmatig aangehouden wordt door platte petten die tegen betaling bereid zijn de problemen van je auto/rijstijl door de vingers te zien.

Image-Credit: Jens Tanz via Mercedes