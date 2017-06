Max Verstappen opent zijn eigen winkel in Nederland

Een enorm glazen paleis geheel in het teken van Max! Welke AB-lezer wil daar nou geen trucker hat kopen?

Max mag zelf volgens Helmut Marko dan niet te koop te zijn, maar je kan binnenkort wel een stukje Max kopen in Limburg. Max opent namelijk dit weekend zijn eigen winkel in het pittoreske Swalmen. Je kan je er volledig onderdompelen is allerlei Max-merchandise, zoals shirtjes, petjes en schaalmodellen. Max had al een virtuele winkel online, maar de fysieke vestiging moet voor net dat beetje extra beleving zorgen. Je zou kunnen zeggen dat Swalmen het Santiago de Compostela voor de devote Max-fan wordt.

Max zelf is in zijn nopjes met zijn nieuwe rol als confectie-boer, zo laat hij optekenen op Verstappen.nl:

“Het is super dat ik een eigen store heb. De winkel en de aankleding daarvan zien er echt heel mooi uit. Ik kan iedereen aanraden er een keer een kijkje te gaan nemen.”

Om de juiste sfeer te creëren is het glazen gebouw voorzien van enkele items die doen denken aan Max’ illustere carrière. De helm die hij droeg bij zijn zege in de Spaanse Grand Prix en enkele bekers die Max won in zijn jonge dagen leuken de zaak op.

Jij weet natuurlijk al lang dat je alles wil hebben uit de MV Collection, dus resteert ons alleen nog de openingstijden en het adres van de toko te geven. Je kan terecht van woensdag tot en met vrijdag van half twee tot half zes, zaterdag van tien tot vijf én op race-zondagen van tien tot vijf. Het adres is Bosstraat 91A, 6071 XT Swalmen, Nederland. Let wel, je kan alleen pinnen, cash money is niet welkom.

Image-Credit: Max Verstappen via Twitter en Verstappen.nl