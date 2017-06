Geen extra vakantiegeld voor Europese VW-eigenaren

Europese eigenaren van sjoemel-VW's hoeven, in tegenstelling tot hun lotgenoten in Amerika, niet te rekenen op een vergoeding. Ze krijgen echter wel een troostprijs, waardoor de Europese Commissie spreekt over een succes!

Gisteren berichtten we nog over een joekelige juridische procedure die 180.000 Nederlandse Volkswagen-eigenaren begonnen zijn tegen Volkswagen. Onder de koddige naam Das Claim hoopten zij wat extra monnie te ontvangen voor hun gif uitbrakende stinkdiesels. Het initiatief zou de steun hebben van enige EU-commissarissen.

Maar laat het nu uitgerekend een woordvoerder van de Europese Commissie zijn die vandaag bekend maakt dat Europese eigenaren van sjoemel-diesels geen compensatie moeten verwachten. Deze conclusie komt voort uit overleg tussen de Europese bonzen en vertegenwoordigers van Volkswagen zelf.

EU-commissaris Eva Jourova spreekt echter desalniettemin van een succes, omdat Volkswagen bereid is gedupeerden tegemoet te komen met twee jaar extra garantie op hun auto. De logica van het langer garantie aanbieden op auto’s die ons aller gezondheid op het spel zetten ontgaat ons enigszins, maar soit.

Of de claimers tevreden zijn met deze ‘oplossing’ valt nog te bezien.