Het verhaal van een terreinauto met BMW-zescilinder

Een Italiaanse carrossier, Japanse onverzetbaarheid en een trillingsvrije BMW motor. Topcombo!

Dat de SUV-achtige op dit moment populair is, behoeft geen betoog. Het automobiele equivalent van een-paar-sportsokken-in-de-broek vindt gretig aftrek. Dat zo’n auto bij een gemiddelde waterplas of modderig pad zijn Waterloo vindt is eminent aan het type auto. SUV’s kunnen gewoon niet zoveel. Als de spreekwoordelijke broek naar beneden gaat, blijkt de pielemuis nogal bescheiden uit te vallen. Het fenomeen is eigenlijk heel erg jong. Pas aan het einde van de jaren ’90 zagen we de eerste SUV’s en crossovers. Auto’s met een zelfdragend chassis, net zoals een personenauto. Sterker nog, het zijn in technisch opzicht gewoon opgehoogde stationwagons/hatchbacks.

Maar aan het begin van de jaren ’90 waren de auto’s er nog niet. Toen waren het nog echte terreinauto’s. Dan hebben we het niet zozeer over de Land Rover Discovery, Mercedes-Benz G-Klasse of Jeep Grand Cherokee, maar ook de betaalbare terreinwagens. Deze kwamen bijna allemaal uit het land van de rijzende zon. Twee fabrikanten hadden dit genre tot een kunst verheven. We kennen allemaal de verschillende Suzuki terreinwagens als de Jimny, Samurai, Vitara, Grand Vitara en de knotsgekke X-90.

Maar ook Daihatsu deed mee. Hun twee grootste wapenfeiten waren de Feroza en de grotere Rocky. De eerste Rocky kwam in 1984 en bleeg tot 1992 op de markt. Maak niet de fout door te denken dat dit en soort Samurai is. De Rocky is aanzienlijk groter, meer een soort junior-Land Cruiser. De Rocky was leverbaar met diverse viercilinder diesel- en benzinemotoren. Vermogen is niet zo belangrijk, ze zaten zo rond de 100 pk (vroege modellen eronder, latere modellen erboven). De Rocky had standaard uiteraard permanente vierwielaandrijving met lage gearing. Mede dankzij de grote rijhoogte was dit een serieuze terreinauto. Nog een voordeel: ze gingen niet kapot. Het grootste nadeel was roestvorming, maar de aandrijflijnen zijn bijna niet kapot te krijgen.

De Rocky was stoer, maar ook echt een werkpaard. Dus als je een beetje luxe wenste, moest je doorsparen voor Range Rover. In 1989 kwam Daihatsu met een goedkoper alternatief, de Bertone Freeclimber. De auto werd in Italië door, je raadt het al, Bertone aangepast. De Freeclimber zag er iets minder ‘agrarisch’ uit. Het resultaat is deels gelukt. Je kan Badr Hari wel een pak aantrekken, maar dan is het niet ineens een zakenman. Bertone ging in het interieur veel verder. In plaats van skai-bekleding en nauwelijks opties werd de Freeclimber (best wel een goede naam, eigenlijk!) uiterst luxe aangekleed met lederen of alcantara bekleding.

Het enige dat niet paste bij dit type auto waren de motoren van Daihatsu. Zeker op de snelweg merkte je dat er niet veel power in zat. Daarbij waren het niet de meest geciviliseerde motoren. Het waren niet de zes-in-lijn moteren van BMW, zeg maar. Daarmee hebben we een bruggetje naar de motoren van de Bertone Freeclimber. Er waren drie motoren leverbaar. Een 2.0 en 2.7 benzine en 2.5 turbodiesel, speciaal voor de Franse markt. Het waren alledrie zes-in-lijn motoren van BMW. Jazeker, de reihensechsers die gerekend mogen worden tot de fijnste motoren van dat moment waren leverbaar in een Daihatsu.

Met de Bertone Freeclimber is deze Daihatsu een van de eerste luxe, compacte SUV’s. Met het verschil dat deze in het terrein meer dan zijn mannetje staat. De basis van die Japanners was al geweldig, de luxe (van Bertone) en de manieren (van BMW) maken het plaatje compleet. De Bertone Freeclimber bleef tot 1992 in productie. Er werd een tweede serie gebouwd, maar deze waren minder bijzonder. De tweede serie (exclusieve foto’s) werd gebouwd op basis van de kleinere Feroza, waar gewoon een Daihatsu-motor in lag.