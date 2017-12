7 keer Audi RS6 C7 Avant in een gedurfde kleur

Vergeet Nardo Grey.

De meeste Quattro GmbH-producten die ik zo nu en dan tegenkom zijn niet heel spannend samengesteld. Nardo Grey is de obvious choice en daar is ook niets mis mee. Het is een prima kleurtje en het verkoopt nu eenmaal lekkerder door dan een incourante kleur.

Audi heeft echter meer kleuren in het pallet en met Audi Exclusive kun je natuurlijk helemaal losgaan. De RS6 C7 Avant is alweer even op de markt en via Autojunk hebben we door de jaren heen een grote mix aan kleuren gezien. In dit artikel een ode aan de eigenaren, die kozen voor originele, opvallende of een historisch verantwoorde kleur. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Mooi geel is niet lelijk

Geel aanvinken in de configurator. Het is altijd afwachten hoe dat in het echt smoelt. Bij deze RS6 is het een -in mijn ogen- zeer geslaagd resultaat geworden.



Gedurfd blauw

Je hebt blauw en je hebt blauw. Deze RS2-blauwtint is een erg opvallende kleur.



Oranje boven

Is het mooi? Het is in elk geval anders en makkelijk te vinden in een parkeergarage.



Brandweerman Sam

Een mooie bedrijfsauto voor de brandweer, deze kleur.



Groen!

Bij deze groene kleur moet ik meteen denken aan het publiek bij Lingo.



In your face

Deze RS6 Avant Performance is met 605 pk niet alleen snel. Hij oogt ook zeer rap.



Chique

Mijn persoonlijke favoriet. Het is anders, het is chique en het verveelt niet.