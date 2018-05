Hete feitjes over de BMW Siebener facelift

BMW's slagschip gaat binnenkort onder het mes.

De huidige generatie BMW 7-serie kwam iets na de W222 S-klasse van Mercedes op de markt. De laatste heeft onlangs een facelift gekregen en concurrent Audi is op de proppen gekomen met een splinternieuwe A8. Hoog tijd dus voor BMW om de Siebener ook wat liefde te geven.

Gecamoufleerde Siebeners rijden al enige tijd rond in de buurt van de geijkte testlocaties. Een bekende onder autojunk-adepten, @spotcrewda, legde de opper-sedan onlangs vast op de gevoelige plaat. Voldoende reden voor ons om een op te snorren wat we allemaal al weten over de nieuwe zeven.

Qua tech gaat vooral de plug-in hybride erop vooruit, niet alleen qua power, maar ook qua badge. Momenteel heet de plug-in nog 740e, maar dit wordt naar verluidt opgehoogd naar 745e. Hoger getallen zijn zoals we allen weten namelijk meer premium. Voor puristen is het wel even slikken. De laatste 745 had nog een dikke V8 onder de kap. De nieuweling moet het doen met een vierpits turbotor en elektro-assistentie. Om de naam te verantwoorden krijgt de krachtbron volgens de geruchtenmolen een systeemvermogen van een slordige 400 pk mee, wat een flinke upgrade is ten opzichte van de 326 stuks van het huidige model. Tevens zal de 745 langer puur elektrisch kunnen rijden.

Qua looks lijkt de Siebener iets meer dan de gebruikelijke Duitse facelift tegemoet te gaan. De grille wordt nóg groter en wellicht smelten de nieren aan elkaar vast, zoals bij de X7 concept. De achterkant lijkt juist wat smallere lichtunits te krijgen, zoals we die kennen van de nieuwe X4, 8-serie concept en gesnapte mules van de nieuwe 3-serie. Zelf ben ik overigens niet zo’n fan van deze ‘generieke’ smalle units, want BMW achterlichten moeten er zo uitzien als die van de E34 5-serie.

In het interieur verwachten we kleine aanpassingen om de multimedia(schermen) en connectiviteit weer op punt te zetten. Immers zien de A8 en S-klasse er tegenwoordig ook uit als de TV afdeling van je lokale mediamarkt en moet BMW mee in de vaart der volkeren. De gelifte Siebener komt in 2019 op de markt.



Image-Credit: @spotcrewda via autojunk