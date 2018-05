Renault ZOE (2013 – heden) – occasion video & aankoopadvies

Een niet te futuristisch uitziende vijfdeurs hatchback, maar dan elektrisch.

Renault leek het in 2013 begrepen te hebben met de ZOE, een auto die niet per definitie uitschreeuwde elektrisch te zijn, maar dat wel was. De auto werd in maart 2012 in Genève aan het publiek getoond in productierijpe staat. In december van dat jaar werden de eerste auto’s geleverd in Frankrijk en in 2013 volgden andere Europese landen. Het was een paar jaar lang de best verkopende elektrische auto, en mede daardoor is er ook een redelijk tweedehands aanbod. De auto kwam op de markt met een 22 kWh batterijpakket, dat goed was voor een actieradius van 210 tot 240 kilometer volgens de NEDC cyclus. In 2016 kwam de vernieuwde ZOE met een optioneel 41 kWh pakket, dat de range oprekte tot 400 kilometer.

De eerste ZOE’s zijn gebouwd tot juni 2015. De NEC-range van 210 kilometer was in realiteit ongeveer 150 kilometer, met koud weer zelfs nog wat minder. Na juni 2015 werd een nieuwe elektromotor (R240) geïntroduceerd, waardoor de NEDC-range opliep tot 240 kilometer. De nieuwe motor was echter niet geschikt voor snelladen, dus bleef de oude (Q210) ook beschikbaar. In oktober 2016 introduceerde Renault in Parijs de vernieuwde ZOE, die 400 km range had volgens NEDC (300 WLTP).

Aanbod op AutoTrack

Er staan momenteel 115 ZOE’s te koop, variërend in prijs van een kleine €9.000 tot ongeveer €40.000. Daarbij moet opgemerkt worden dat je de batterij kan huren of bij de auto kan kopen. Als je voor de laatste optie kiest wordt de auto uiteraard duurder. De batterij huren kost vanaf €59 tot €119 per maand bij Renault.

Pluspunten

Lage gebruikskosten

Goede rijeigenschappen

Betrouwbaar

Aandachtspunten

Bedenk van tevoren goed of een elektrische auto voor jou geschikt is. Als je elke dag van Leeuwarden via Maastricht naar Den Helder rijdt is het misschien niet heel handig. Rijd je elke dag korte stukjes en mag je laden op je werk, dan kan het financieel bijzonder interessant zijn.

Aandrijflijn

De ZOE met R240 biedt iets meer range dan de Q210, maar deze motor is niet geschikt voor snelladen.

Je kan de grotere ZE40 accu in een oudere ZOE plaatsen, maar deze zal minder range-winst opleveren dan in een nieuwe ZOE, omdat er door de jaren heen flink wat verbeteringen aan de aandrijflijn zijn doorgevoerd.

Onderstel

Een reservewiel is niet aanwezig, omdat krikken potentieel voor schade aan het batterijpakket kan zorgen. In plaats daarvan moet er dus altijd een bandenplakset in de auto aanwezig zijn. Deze hebben overigens een houdbaarheidsdatum, dus check die ook even.

Interieur

Bij vroege ZOE’s werd er nog wel eens geklaagd over de reflectie van het lichtgekleurde dashboard in de voorruit. Renault heeft hier modificaties voor aangeboden.

Exterieur

De afdekklep van de stekker is gevoelig voor breken. Als dit gebeurt moet de hele behuizing van de lader vervangen worden. Oplossing is de veer te blijven smeren. Als het stuk gaat is het hopen dat Renault onder garantie e.e.a. wil vervangen.

De achterklep kan soms een beetje rammelen door speling op de scharnieren en het slot. Dat kan niet veel kwaad, maar irritant is het wel.

Elektronica

Één van de weinige problemen waar je meer over leest op internet, is problemen met het laden. Vaak is dan echter niet de auto, maar het laadpunt het probleem.

De ZOE heeft het R-Link infotainmentsysteem. Niet iedereen is daar fan van.

Verzekering

Sommige verzekeringsmaatschappijen zien een batterijpakket niet als onderdeel van de auto, omdat deze los geleased kan worden. Check dit dus even goed, want potentieel is het een duur geintje als je accu bij bijvoorbeeld een aanrijding beschadigd raakt.

