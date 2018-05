Chinese Urus-kopie is geen grap, stop daarmee!

Om je VAG-suv-kopie-verzameling compleet te maken.

De nieuwe SUV van Lamborghini heeft voor wat opschudding gezorgd omdat het niet precies moeders mooiste is. En omdat het een Lamborghini is wordt hij uiteraard ook niet goedkoop. Wie geen €278.844 overheeft voor de Audiborghini, kan in China terecht. Niet geheel onverwachts, er waren al wat renders van een Urus-kopie verschenen, maar nu is de auto volledig onthuld om in productie te gaan.

Hij heet de Huansu Hyosow, of C60 voor wie dat makkelijker vindt. Vergeleken met de renders is hij iets braver geworden, maar dat neemt niet weg dat de gelijkenissen met de Urus verdwenen zijn. Integendeel: met iets grotere wielen op de C60 zouden ze vrijwel identiek zijn. De Lamborghini heeft hoekigere wielkasten, that’s it.

Aan de achterzijde gaat de gekte gewoon verder. Hier is niet alleen Urus te zien, ook een beetje Audi e-Tron Concept met de daklijn van een Lexus RX.

Je zou overigens verwachten dat dit weer een nieuwe stap is in het grootschalig produceren van elektrische auto’s, maar niks van dat in de C60. Hij krijgt ‘gewoon’ een 1.5 benzinemotor. Leuk detail: Huansu is Chinees voor Magic Speed. Precies de dingen waarmee je een dergelijke auto associeert, natuurlijk.