Hey, de Alfa Romeo Junior is toch een echte Alfa

Een aspect wat de Alfa Romeo Junior een niemendalletje maakte in het Alfa-gamma, kan toch opgelost worden.

Het blijkt niet heel makkelijk te zijn om een kleine Alfa Romeo-SUV te bouwen. Het idee is zo simpel, als onderdeel van Stellantis kan je de basis van de Peugeot 2008/Jeep Avenger pakken en daar een Alfa-sausje overheen gieten. Omdat je de naam Milano nog op de plank hebt liggen, is dat een perfecte keuze om historisch verantwoorde dingen te doen. Na de onthulling gooide de Italiaanse overheid roet in het eten: de minister van Made in Italy vindt dat de kleine Alfa enkel Milano mag heten als ‘ie daar gebouwd wordt. Omdat het bouwen plaatsvindt in Polen, moest er een andere naam gekozen worden. Dat werd Junior.

Alfa Romeo Junior

Een vraag die snel naar voren komt bij de Junior: in hoeverre is het een echte Alfa Romeo? Voor echte Alfa Romeo-puristen is er namelijk aan de voorkant een wel heel drastische stijlbreuk. Gelukkig niet de Scudetto-grille, die is er nog. Toen de Scudetto-grille nog de hele voorkant in beslag nam, was het de norm dat het kenteken verhuisde naar naast de grille. De Junior heeft een ‘afgezaagde’ Scudetto zodat er een kenteken onder past. Jammer, maar het is een nodig kwaad. Het nummerbord als een soort ‘uitstekend’ gedeelte aan de voorkant is een doorn in het oog qua voetgangersveiligheid. Vandaar dat de Junior begon met een kenteken onder de grille, wat de Tonale sinds de facelift overneemt. Ook de Giulia en Stelvio moeten hun asymmetrische kenteken inleveren wanneer deze vernieuwd worden.

Andere markten

Over de Alfa Romeo Junior gesproken: in Japan heeft Alfa het doek getrokken van de ‘Edizione Bianco’. Een versie van de hybride Junior in het wit met rode accenten in het interieur. Er worden 120 stuks zo uitgevoerd en verdeeld over Japanse dealers. Voor mensen die vinden dat we te langdradig zijn: zo simpel kan het hele verhaal zijn, dus zo zou Autoblog eruit zien als we het kort en bondig houden. Helaas, haters: daar trekken we ons even niks van aan.

Het is dan ook eigenlijk niet de Edizione Bianco waarom we de Japanse Alfa Romeo Junior even aan je willen presenteren. Alfa stuurt één foto mee van de voorkant en daar valt iets op. Het kenteken van de Japanse Junior zit wel gewoon asymmetrisch op de voorkant.

Dat is niet uniek voor de Junior Edizione Bianco. Wat blijkt nou: de Alfa Romeo Junior heeft in Japan altijd het kenteken op de ‘Alfa-plek’ zitten. Eerlijk is eerlijk: het helpt wel. De Junior wordt zo ietsje minder generiek en ietsje meer Alfa. Goed, baanbrekend is het niet, maar het is toch een opvallend verschil tussen ‘onze’ Junior en de Japanse.

Hetzelfde gebeurt bij de Alfa Romeo Junior in Australië. Auto’s zijn vaker gelijkwaardig tussen die twee landen, want ze hebben het stuur aan dezelfde kant (voor ons de verkeerde kant) en vrij gelijkwaardige regelgevingen. Qua kentekens is er nog een overeenkomst: zowel Australië (in de meeste staten) als Japan gebruiken een smalle kentekenplaat. Dan kan het monteerpunt voor ook kleiner en is er minder risico op uitstekende delen.

Mocht je dus vinden dat een asymmetrische plaat van een Alfa Romeo een échte Alfa Romeo maakt, dan kan dat met de Junior. Je moet hem alleen kopen in Japan en/of Australië.