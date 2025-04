Zijn Alfa Romeo en Maserati ten dode opgeschreven?

In de armen van Stellantis hebben Alfa Romeo en Maserati mogelijk geen toekomst meer. En dat heeft te maken met Trump.

Tarriefje hier, tarriefje daar. Als een soort Oprah Winfrey-show zijn Trump en Xi Jinping hun eigen handelsoorlog aan het voeren. Een soort spin-off van een goed lopende serie op je favoriete streamingsdienst. Terwijl andere landen vooral het dialoog willen aangaan met Trump, laat Xi er geen gras overgroeien. Wij heffingen? Jij heffingen! Hier pak aan.

Het is bijna ironisch om te zien. Alleen jammer dat de economie er zwaar onder te lijden heeft. Dat maakt het de duurste realityshow ter wereld, eet dat Rings of Power (de duurste tv-serie om te produceren tot op heden).

Alfa Romeo en Maserati

Om het wat meer op auto’s te betrekken. Alfa Romeo en Maserati zijn mogelijk kind van de rekening. Het gaat al niet goed met beide merken en de economische wispelturigheid kan desastreus uitpakken voor de Italiaanse merken. Misschien dat Meloni ome Trump nog lief kan aankijken, maar ik vrees dat het niet gaat werken.

Stellantis is op z’n zachtst gezegd niet blij hoe de dingen nu lopen bij Alfa Romeo en Maserati. De merken moeten verkopen en de Verenigde Staten vormt een deel van die markt. Zeker voor Maserati. Nu zijn Maserati’s al pittig geprijsd, maar Amerikanen moeten nu ook dealen met een tarief van 25% op buitenlandse auto’s die naar de VS worden gehaald. Die minder gewilde Maserati is nu nog minder gewild.

Alfa Romeo wist in heel 2024 slechts 8.865 auto’s te verkopen in de Verenigde Staten. Dat is een daling van 19% ten opzichte van het jaar ervoor. Maserati deed het nóg slechter. Het merk wist 4.819 te slijten in de VS vorig jaar.

Stellantis heeft inmiddels adviesbureau McKinsey & Company ingeschakeld, daarover bericht Automotive News Europe. Hoewel Stellantis verder geen enige toelichting geeft kun je inschatten hoe de situatie er met Alfa Romeo en Maserati nu voorstaat. Slecht.

Volgens bronnen wordt achter de schermen alles overwogen. Van een samenwerking met Aziatische autofabrikanten tot het verkopen van de merken. Chinese partijen zouden al interesse hebben getoond.

Italiaanse heritage in de handen van de Chinezen, klinkt toch een beetje gek. Lotus was eerder het slachtoffer van zo’n deal en om heel eerlijk te zijn is er niet veel van het oorspronkelijke DNA nog te bespeuren bij het van oorsprong Britse merk. Wachten de Italianen een vergelijkbaar scenario?