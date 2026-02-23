Gelukkig: de enige échte Alfa’s keren terug in de prijslijst

De Alfa Giulia en Stelvio Quadrifoglio zijn terug van weggeweest!

Een merk als Alfa Romeo moet eigenlijk op ieder moment minstens één echte liefhebbersauto in het gamma hebben. Helaas is dat momenteel niet het geval. De Giulia en Stelvio Quadrifoglio zijn namelijk niet meer leverbaar. Gelukkig gaat daar zeer binnenkort verandering in komen.

We wisten al dat Alfa Romeo zich bedacht had en de Quadrifolgio tóch weer in de prijslijst zet. Aan de ene kant is dit een beetje een zwaktebod, omdat er eigenlijk al een opvolger had moeten zijn. Maar ons hoor je niet klagen, want we zijn de Giulia Quadrifoglio nog helemaal niet zat.

Orderboeken weer geopend

Alfa Romeo maakt nu officieel bekend dat de orderboeken voor de Giulia en Stelvio Quadrifoglio weer geopend worden. Vanaf begin maart zullen deze varianten weer als vanouds te bestellen zijn.

Alfa Romeo gaat gewoon weer verder waar ze gebleven waren, dus er is niks aan de auto’s veranderd. Onder de motorkap ligt de welbekende 2,9 liter V6, die sinds de laatste update 520 pk levert. Bij de Giulia gaat al dit vermogen naar de achterwielen, bij de Stelvio wordt het over vier wielen verdeeld.

Treurig gamma

Momenteel is het Alfa Romeo-gamma in Nederland vrij treurig. Dit bestaat alleen uit de Junior en de Tonale, aangezien de Giulia en de Stelvio überhaupt niet meer te bestellen zijn. Vorig jaar stonden ze nog als Veloce in de prijslijst, maar geen hond kocht er eentje. Van de Giulia werden in heel 2025 vijftien exemplaren verkocht en van de Stelvio welgeteld nul.

Overigens weten we nog niet 100% zeker of de Giulia en Stelvio ook in Nederland een comeback maken. We hebben de vraag uitgezet bij Alfa Romeo Nederland en wachten nog op een reactie. Zodra wij meer weten, weten jullie het ook!