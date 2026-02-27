’s Werelds eerste EV met actieradius van 1.000 kilometer is hier

En ja, de EV met de grootste actieradius die voor het eerst de grens van 1.000 kilometer actieradius doorbreekt, komt naar Nederland.

Het hangt al een tijdje in de lucht dat BYD hun luxemerk Denza hierheen gaat halen, wat sinds dit jaar officieel is. Chinese merken scoren momenteel vooral op waar voor je geld, dus een luxemerk is wel een iets groter risico. Desalniettemin gaat Denza het hier proberen. Je moet natuurlijk een hele simpele vraag direct kunnen beantwoorden als je een merk hierheen haalt: waarom wil je dit? De Denza Z9 GT die geldt als speerpunt voor de expansie naar Europa is een fraai ding, maar je moet meer kunnen dan mooi zijn.

EV met grootste actieradius

Misschien dat het elimineren van laadstress je over de streep helpt. De Denza Z9 GT is in thuisland China van een update voorzien, waardoor de auto even weer wat frisser is. Qua uiterlijk niet trouwens, het zijn vooral technische updates. De Denza Z9 GT wist al dikke cijfers neer te zetten dankzij 965 pk in de volledig elektrische versie, maar 620 kilometer rijbereik uit een 100 kWh groot accupakket valt dan weer ietwat tegen. Dat laatste is één van de grote veranderingen: er ligt nu een 122 kWh grote Blade-batterij onder de Z9 GT. Daarmee wordt een nieuw record gevestigd qua rijbereik: BYD claimt dat de Z9 GT langs de meetlat van de CLTC (de Chinese WLTP) goed is voor 1.036 kilometer op één accu. Niet alleen het meeste rijbereik uit een EV ter wereld, maar ook voor het eerst dat een rijbereik uit vier cijfers bestaat.

Powerbeul

Dankzij de update is de Denza Z9 GT efficiënter met al zijn accupakketten: de 100 kWh bestaat ook nog steeds en die komt 820 kilometer ver. Ook dat getal bokst al mee met de top. Het rijbereik is ook met dank aan het feit dat er nu voor het eerst een RWD-versie is, waar enkel een 503 pk sterke motor op de achterwielen het werk doet. De nieuwe AWD-versie heeft een dikke boost gekregen, waardoor het vermogen stijgt naar 1.156 pk. Dit met dank aan één motor op de vooras en twee op de achteras.

Helaas komt de aankondiging voor Nederland wat betreft Denza en de Z9 GT momenteel niet verder dan ‘hij komt eraan’. Al ligt het in de lijn der verwachtingen dat Denza de Z9 niet updatet om vervolgens de liflafjes hierheen te sturen. Bovendien zouden extreme cijfers voor misschien geen extreem geld hier wel aanslaan, maar dan moet de prijs wel kloppen. De grootste actieradius voor een EV van ruim 1.000 kilometer zou direct een mooi USP zijn (via BYD, leesbaar gemaakt door CarNewsChina)