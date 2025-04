Alfa Romeo Junior zit de Tonale in de weg

Het jongere knappe zusje Junior krijgt alle aandacht en de Alfa Romeo Tonale heeft het nakijken.

Op dit moment heeft Alfa Romeo drie crossovers in het gamma. Je hebt de Junior, de Tonale en de Stelvio. De Stelvio staat echt op eigen poten, maar de Junior en de Tonale vormen min of meer concurrentie voor elkaar. En daar heeft Alfa Romeo intern last van.

De Alfa Romeo Tonale moest hét keerpunt worden voor het Italiaanse merk. Een frisse, sportieve crossover met de juiste badge en moderne techniek. Maar inmiddels lijkt dat allemaal wel mee te vallen. De Tonale is helemaal niet zo’n hardloper en het knappere, jongere zusje in vorm van de Junior krijgt meer aandacht.

Hoewel Alfa Romeo in 2024 nog 82.000 Tonales wist te produceren (een verdubbeling ten opzichte van 2023), zakken de cijfers in 2025 als een soufflé in. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er slechts 5.000 exemplaren van de Tonale gebouwd. En dat terwijl het model onlangs nog trots de grens van 100.000 stuks passeerde.

De Junior doet het een stuk beter. In belangrijke Europese markten als Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje is de compacte EV nu al goed voor meer dan de helft van alle Alfa-verkopen. In Frankrijk zelfs 68 procent! En dat terwijl de Junior nog maar nét op de markt is.

Wat kan Alfa Romeo doen om het succes van de Junior ook naar de Tonale te vertalen? Volgens Alain Descat, directeur van Alfa Romeo Frankrijk, is een nieuwe facelift nodig. Dat zegt de baas in gesprek met Journal Auto.

Die facelift staat gepland voor eind 2025. Alfa zet daarbij alles op alles om de Tonale weer aantrekkelijk te maken. Althans, dat hopen ze dan. De crossover weet kopers nu niet te overtuigen en de grote vraag is of een facelift dat wel gaat doen.

In families krijgt het jongste kind dikwijls de meeste aandacht, wat ten koste gaat van de oudere broers. Wat dat betreft is het ironisch dat het jonge model Junior heet. Het is afwachten hoe dit familiedispuut zich ontvouwt. Bert van Leeuwen, kom er maar in.