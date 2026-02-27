Solid-state batterijen al voor eind 2026 in de eerste productie-EV

Gaan ze het in China nu echt waarmaken?

Het zat er al een ruime tijd aan te komen: solid-state batterijen in productieauto’s, de innovatie die elektrische rijden naar een hoger niveau moet brengen. Chinese autofabrikant Changan is naar eigen zeggen de eerste zijn die dit waar gaat maken. De eerste productieauto van het merk met de solide batterij moet in het derde kwartaal van dit jaar van de band rollen.

Maakt Changan echt de belofte waar?

Er is nog niet veel bekend over de specs van de Changan. We weten zelfs niet eens in welk soort of type auto de solid-state gelepeld gaat worden. Wat we wel weten is dat de solid-state batterij een actieradius van 1.500 km mogelijk zou moeten maken.

Daarbij moet je er wel rekening mee houden dat dit berekend is onder de positieve de CLTC-methode (de Chinese tegenhanger van de Europese WLTP), maar de kunnen we met een relatief simpele vuistregel omrekenen naar Europese standaarden. Als je die 1.500 maal 0,8 doet krijg je ongeveer de WLTP-waarde. Dat maakt dat de Changan in Nederland met 1.200 km uit de voeten zou moeten kunnen.

Het grappig is dat we dan nog geen realistische cijfers hebben. Volgens de vuistregel die wij hanteren, hou je in de praktijk uiteindelijk 3/5 van de WLTP-actieradius over. Dan kom je dus uiteindelijk op een redelijke 720 km uit.

BYD, Donut en Mercedes-Benz

Er zijn meerdere andere fabrikanten die al langere tijd beloven met de solid-state batterij te komen. BYD stelt bijvoorbeeld dat het ergens in 2027 begint met de implementatie van solid-state batterijen in elektrische auto’s. BYD verwacht alleen dat pas in 2030 de grootschalige productie gestart kan worden.

Ook de startup Donut Lab is vooraanstaand op het gebied van solid-state batterijen. Zij beweren in minder 5 minuten de batterij tot 80 procent te kunnen opladen. Ook moet de solid-state accu van het Donut Lab 100.000 laadcycli mee gaan. Alleen is hier nog geen enkele implementatie in auto’s van bekend.

Mercedes zet ook stappen met een solid-state batterij en test deze op dit moment in een aangepaste EQS. De normale accu is eruit gehaald en vervangen door een solid-state. Dat bleek mogelijk, omdat het gewicht en het formaat ongeveer hetzelfde zijn. Die solid-state accu zorgde ervoor dat de Mercedes vanaf Stuttgart tot Malmö kon rijden op een volle lading. Een rit van 1.205 kilometer in totaal. De accu was niet eens volledig leeg, de rit eindigde met nog 137 kilometer over.