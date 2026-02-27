Nee maar, er is een ‘nieuwe’ BMW met V12 én 700 pk!

Om het gemis van de V12 te verkleinen is er een nieuwe BMW met twaalf potten voorin!

Of de V12 echt met uitsterven bedreigd is, dat is niet met zekerheid te zeggen. Ferrari blijft ‘m volop gebruiken en Lamborghini lijkt ook nog geen genoeg ervan te krijgen. Om nog maar te zwijgen over merken als Pagani. Waar de V12 wel zijn laatste adem heeft uitgeblazen is bij merken die de grote motor gebruikten in de tijd dat het heel normaal was. Toen turbo’s en dergelijken nog niet dé oplossing waren voor meer vermogen, legden merken als Mercedes en BMW gewoon dikke V12’en voorin.

Afscheid V12

Nu zowel Mercedes als BMW de power van de S-Klasse en 7 Serie uit schonere bronnen wil putten, is de V12 het eerste waar mee gestopt wordt. Weg is de tijd van de BMW 750i en 760i en de S600 en/of S65 AMG. Er is nog een BMW M760e, maar dat is een zescilinder. De helft, al komt het vermogen wel in de buurt van de 760i met V12.

De laatste BMW 7 Serie met V12 was de M760Li, enkel beschikbaar als M Performance (dus geen echte M) en als LWB. Vanaf de huidige generatie G70 is deze versie er dus niet meer, maar een G12 van de vorige generatie kan je nog betrekkelijk recent vinden met V12. De laatste iteratie had 610 pk en 800 Nm uit een 6.6 liter grote V12, altijd gekoppeld aan xDrive. Goed, das war einmal. Of toch niet?

Manhart MH7 700

Hij komt alleen niet van BMW zelf, de 7 Serie met V12. Welbekende tuner Manhart kon het niet laten om nog één keer een ‘oude’ 7 Serie van upgrades te voorzien. Zo krijg je misschien wel de ultieme versie van de laatste BMW met V12. In ieder geval qua cijfers. Manhart wist nog wat extra vermogen uit de motor te peuteren, om nu tot 711 pk en 1.050 Nm te komen. Daarnaast krijg je een rvs-uitlaat met downpipes door Manhart en andere katalysatoren.

Verdere veranderingen aan de Manhart MH7 700 zijn een subtiele verlaging door de standaard luchtvering van de BMW M760Li ietsje lager te laten liggen. Verder zijn het bekende mods als je het spul van Manhart kent, dus striping op het exterieur, bijzondere velgen en badges die aangeven dat je een Manhart-creatie hebt. Carbon-spulletjes maken het geheel af.

In het interieur heeft Manhart de BMW M760Li zo aangepakt dat de MH7 700 een aangepast lederen interieur heeft in een bijzondere two-tone combinatie. Krijg je er allemaal bij, als je maar betaalt. Makkelijk hè. Bestellen kan uiteraard bij Manhart, voor als je nog een kersverse BMW met V12 wil.