HGP Audi RS3 met 650 pk loopt 330 km/u (+video)

De HGP Audi RS3 is echt krankzinnig snel.

Eigenlijk is het krankzinnig. We beginnen deze – eindelijk – koele dag met de nieuwe Civic Type-R. Een zeer sportieve en snelle Hot Hatch met dik 320 pk. Dat is niet verkeerd voor een vijfdeurs C-segment hatchback. Voor vandaag hebben we een vijfdeurs C-segment hatchback die daar flink overheen gaat. Sterker nog, de HGP Audi RS3 met 650 pk is precies twee keer zo sterk!

De basis – een Audi RS3 van de 8Y-generatie – is al niet verkeerd natuurlijk. Een 2.5 liter vijf-in-lijn met turbo is standaard al goed voor 400 pk. De meeste standaard RS3’s doen op de rollenbank al flink meer. Maar het kan nog veel meer zijn als HGP zich ermee gaat bemoeien.

Versterkt blok

Normaal gesproken doet men een turbo, chip, uitlaat en eventueel inlaat. Bij HGP gaan ze veel verder dan dat. In eerste instantie wordt het blok op veel plaatsen flink verstevigd. De zuigers zijn aangepast, de drijfstanglagers zijn versterkt, evenals de drijfstangen.

Verder is er uiteraard een grotere turbo met grotere turbines, Wagner Evo intercooler, sportuitlaatsysteem, sportluchtfilter en een aangepaste ECU om die onderdelen in goede harmonie samen te laten werken. Het resultaat is volgens HGP 650 pk en 754 Nm.

Maar ja, je weet hoe dat gaat. Soms heb je te maken met tunerslatijn. Op de rollenbank blijkt echter dat HGP zelfs vrij behouden was met de opgaven. De motor van de getunede Audi is namelijk goed voor 674 pk en 765 Nm.

Prestaties HGP Audi RS3 ongekend

De prestaties van de HGP Audi RS3 zijn dan ook om van te watertanden. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 3,1 seconden en van 100 naar 200 km/u duurt maar 6,3 seconden. Tenslotte, van 200 naar 250 km/u is in 5,9 tellen achter de rug. Zelfs een beetje Ferrari of Lamborghini heeft daar zijn handen vol aan.

Topsnelheid? 332 km/u! Je gelooft het niet? Check dan de video van MotorOliTV.

De prijs van dit alles valt relatief gezien heel erg mee. Natuurlijk, 20 mille voor onderdelen en 3 mille voor installatie is niet spotgoedkoop, maar dit soort specifieke modificaties hebben nu eenmaal deze prijs. Vergeet niet dat er ook tijd en moeite zit in het ontwikkelingswerk. Dus zoek even een RS3 waar de kop van af is en breng ‘m naar HGP. Overigens zijn er meer stages mogelijk met 505 pk, 540 pk en dus deze met 650 pk.

Image en videocredits: MotorOliTV.