Datum marktintroductie Cybertruck bekend, eindelijk!

De datum van de marktintroductie van de Cybertruck is bekendgemaakt.

Een van de meest wonderlijke fenomenen in autoland moet wel de Tesla Cybertruck zijn. Bijna drie jaar geleden (eind 2019) toonde Elon Musk en een baksteen de bijzonder vormgegeven elektrische pick-up met exo-skeleton koetswerk. Het meest bijzondere was nog wel dat ‘ie zo in productie zou gaan.

Welnu, dat bleek iets anders uit te pakken. Ondanks dat de Cybertruck een rijdend prototype c.q. concept was, bleek de vertaalslag naar het productiestadium een lastige. Tesla (dat wil zeggen, opperhoofd en beroepsverwekker Elon Musk) hield wijselijk de lippen stijf op elkaar betreft de de datum van de marktintroductie van de Cybertruck.

Datum marktintroductie Cybertruck

In de tussentijd is de concurrentie Tesla al voorbij gegaan betreft de lancering van een elektrische pick-up. Denk aan de Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV1 en Chevrolet Silverado EV.

Wat is dan de datum voor de marktintroductie van de Cybertruck? Halverwege volgend jaar al! Dat heeft Elon Musk bevestigd in een call met enkele investeerders, aldus Tech-publicatie The Verge.

Jaar van de elektrische pick-up

Dat betekent dat 2023 het jaar wordt van de elektrische pick-up. Overigens is het niet de uitdaging om de eerste te zijn die zo’n elektrowagen op de markt brengt. Belangrijker is hoe snel je de productie kunt opschalen. Daar zit tot nu toe de grote uitdaging in. Ford verwacht volgend jaar 150.000 elektrische F-150’s af te kunnen leveren.

In welke vorm de Cybertruck nu daadwerkelijk op de markt gaat komen, is niet bekend. Sommige auto’s zien eruit alsof ze met een geodriehoek zijn getekend. De Cybertruck ziet er uit als een geodriehoek. Verwacht de Cybertruck overigens niet in Nederland 2023. De kans dat de auto naar Europa komt is vooralsnog erg klein.

Overigens is het maar de vraag of de zomer van 2023 gehaald wordt. Het zal niet de eerste keer zijn dat Musk een toezegging dat en deze vervolgens niet kan waarmaken. Wel moeten we aantekenen dat ze uiteindelijk wel komen met een (succesvol) productiemodel.

Meer lezen? Deze 10 elektrische auto’s hebben de grootste actieradius!