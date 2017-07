Hier cashte de politie 55.000 euro in drie kwartier

Rode kruizen, het blijft een puntje...

Vandaag stond op de A2 ter hoogte van afslag 6 Maarssen – Vleuten een auto in de fik. In eerste instantie werd alleen de rechter rijstrook van de afrit afgesloten middels een rood kruis op het matrixbord boven de weg. Geen probleem, want de afrit had nog een rijstrook waarop weggebruikers de snelweg konden verlaten.

Na de brand werd echter ook die tweede rijstrook middels een rood kruis gesloten voor verkeer. Inderdaad, ná de brand. Veel automobilisten vonden het daarom geoorloofd om alsnog de afrit te nemen. Op het negeren van een rood kruis staat echter een flinke boete. Zo werden in een tijdsbestek van zo’n 45 minuten ongeveer 230 bekeuringen à 237 euro per stuk uitgeschreven. Vermenigvuldig beide getallen met elkaar en je komt op een totaal van ongeveer 55.000 euro.

Op Twitter ontbrandde een heerlijke discussie van bedenkelijk niveau. Velen gingen ervan uit dat de politie even snel wilde cashen, waarbij geen rekening werd gehouden met het feit dat de afrit moest worden vrijgehouden voor de brandweer. Check alle reacties op het verhaal hieronder.