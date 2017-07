Officieel: de BMW 7 Serie Edition 40 Jahre

De grote Bimmer bestaat alweer vier decennia, hoog tijd dus voor een éxtra luxueuze editie.

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: van de 7 Serie Edition 40 Jahre worden slechts 200 exemplaren gebouwd. Deze auto’s zullen allemaal naar wens van de klant worden samengesteld en onder de kap komt naar wens een zes-, acht- of twaalfcilinder te liggen.

Door naar wat de 40 Jahre bijzonder maakt. In de eerste plaats kun je kiezen uit twee bijzondere kleuren voor de body, te weten Frozen Silver metallic en Petrol Mica metallic. De koets wordt verder verfraaid met het M Aerodynamics Package en 20 inchers van BMW Individual.

Binnenin vind je bijzonder leer in de kleurencombinatie Smoke White/Cohiba of Smoke White/Black. Details kunnen worden afgewerkt met alcantara, pianolak en andere zeer luxueuze zaken. Nederlandse prijzen zijn helaas (nog) niet bekend, maar je kunt aan de hand van de gallery alvast gaan nadenken over hoe je je 7 Serie Edition 40 Jahre gaat samenstellen.