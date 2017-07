Techniek! De onderliggende nokkenas

In de Oude Wereld vinden we het niet meer dan normaal dat een auto één of twee bovenliggende nokkenassen heeft. In Amerika denken ze daar in sommige gevallen anders over. Nog wel, tenminste.

De onderliggende nokkenas is namelijk op z’n retour en dat heeft met de onvermijdelijke nadelen van deze techniek te maken, waar we later in het artikel op terugkomen. Eerst maar even de basis.

Motoren met een onderliggende nokkenas worden ook wel overhead valve engines of pushrod engines genoemd. Bij dit type motoren wordt de nokkenas in het geval van een V-motor tussen de cilinderbanken geplaatst en bij lijnmotoren iets boven de krukas. De nokkenas bedient de kleppen vervolgens met zogeheten pushrods, die middels tuimelaars de kleppen naar beneden.

De kleppentrein is hierdoor stukken minder complex dan bij één of twee bovenliggende nokkenassen per cilinderbank. Het zal je dan ook niet verbazen dat onderliggende nokkenassen al in de 19e eeuw werden gebruikt. In de eerste plaats bij stoommachines, maar later ook in verbrandingsmotoren. De eerste productieauto die met dit type motor werd uitgerust was uiteindelijk de Buick Model B uit 1904.

We gaan niet alle auto’s met pushrodmotoren apart bespreken, dan wordt het artikel te lang. Wel is het goed om te weten dat General Motors -om maar een voorbeeld te noemen- nog steeds motoren met onderliggende nokkenassen bouwt. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de LT1 V8 die je bijvoorbeeld in de Chevrolet Corvette vindt.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van motoren met onderliggende in plaats van bovenliggende nokkenas hebben we reeds besproken. De techniek is namelijk minder ingewikkeld. Bovendien zijn pushrod motoren over het algemeen compacter qua buitenmaten omdat er minder ruimte boven de cilinders nodig is. Daar zitten immers geen nokkenassen.

Ook zijn pushrod motoren relatief licht en door de simpele techniek ook een stuk minder onderhoudsgevoelig. Er zijn immers minder lange kettingen/riemen nodig om de nokkenas te laten draaien, want die zit een stuk dichter bij de krukas dan wanneer de nokkenas boven de cilinders ligt.

Nadelen

Als er alleen maar voordelen waren had elke motor onderliggende nokkenassen. Er zijn dus ook nadelen. Zo zijn er wat meer onderdelen die de kleppen laten bewegen (hoewel het systeem an sich eenvoudiger is dan bij OHC-motoren). De massa van die onderdelen is dus groter waardoor het risico op zwevende kleppen groeit.

Dat betekent dat het maximale toerental lager ligt dan bij motoren met bovenliggende nokkenassen. Verbranding op het moment dat een klep openstaat wil je immers niet. Dan kun je in principe alleen nog een bijzettafeltje van het blok maken.

Bovendien maken pushrods meer lawaai en áls er onderhoud moet worden uitgevoerd aan de kleppentrein, moet in in veel gevallen het hele blok uit elkaar worden gehaald. Dat betekent dus ook dat de motor uit de auto zal moeten worden getakeld.