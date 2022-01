BMW CE 04: onze 5 likes en 5 dislikes

We reden met de opvallende nieuwe elektrische motorscooter van BMW de CE 04.

BMW is al een tijdje bezig met elektrische scooters. Hun laatste nieuwe CE 04 haalt vlotjes de 120km/u, rijdt 130km ver en is op een uurtje weer 80% volgeladen aan de wallbox. Eindelijk een elektrische tweewieler die we écht zouden willen? Ik ging bij de perspresentatie in Barcelona op zoek naar de grootste plus- en minpunten.

Onze BMW CE 04 Likes!

1) De acceleratie

OK, cliché bij elektrische voertuigen, maar de acceleratie van dit ding is verslavend. Je moet al van goeden huize komen om een CE 04 te kloppen in een stoplichtsprintje. Want de 0-50km/u is bloedsnel. Net zoals de Tesla in Ludicrous-mode, knalt deze BMW in de optionele (het blijft BMW) Dynamic Mode uit de startblokken. Ook tussenacceleraties vanaf 50km/u of 70km/u voelen best sportief aan. Niet slecht voor een scooter die 231 (!) kilo op de weegschaal zet.

2) De stilte

Stiekeme fotoshoot op het voetpad? Geen probleem met de CE 04, want de elektromotor produceert amper geluid waardoor hij niemand stoort en zelfs iets enorm ontwapenends heeft t.o.v. zwakke weggebruikers. Terwijl motorscooters over het algemeen geen beste reputatie hebben, krijgen we op de CE 04 vooral nieuwsgierige blikken. Extra leuk: een babbeltje doen met andere rijders onderweg lukt vlot totdat het windgeluid de bovenhand krijgt.

3) Onderhoudsvrij

Dankzij de vloeistofgekoelde elektromotor en riemaandrijving is deze scooter zo goed als onderhoudsvrij. Uiteraard slijten de banden en ook de remblokjes moet je op tijd vervangen, maar verder is deze scooter onderhoudsvrij. Niet onbelangrijk voor woon-werkrijders die jaarlijks serieuze afstanden afmalen. Als we afgaan op het batterijleven van de C-Evolution, gokken we dat deze BMW – met Samsung batterijpakket – het ook een stuk beter zal doen dan de gemiddelde Zero die het besterft in de koude.

4) Actieradius

BMW claimt een actieradius van 130km en we denken dat de Beiers daarbij wel heel bescheiden zijn. Tijdens onze testrit kwamen we na 65 sportieve kilometers aan met nog meer dan een halfvolle batterij. Dus tijdens een saai woon-werk tochtje moet de autonomie nog beter kunnen. En ja, op zich lijkt 130km niet overdreven veel, maar wanneer zat jij nog langer dan een uur op de scooter?

5) Topsnelheid

Met een topsnelheid van net boven de 120km/uur is de CE 04 in principe ook geschikt voor snelwegverkeer. Wat mij betreft moet je daarbij wel niet te ambitieus worden, net als op de meeste 300cc-400cc scooters: Een paar kilometer op de ringweg gaat perfect, al zou ik voor een pendelrit Rotterdam-Amsterdam toch zwaarder spul overwegen. Meer nog dan de actieradius, speelt het rijcomfort hier de beperkende factor.

Onze BMW CE 04 Dislikes!

1) Laadtijd

Is je batterij helemaal leeg? Geen 3-fase wallbox in de buurt? Geen optionele snellaadkabel beschikbaar. Nou, dan ben je eraan voor 4 uur en 20 minuutjes om 0%-100% op te laden. 0-80% is 3u30 aan de 10 A lader (standaard stopcontact). Beschik je wel over de optimale laadinstallatie? Dan laad je in 1u40 van 0%-100% en 1u van 0%-80%.

Uiteraard komt het in realiteit eerder neer op ‘Always Be Charging’. Wat zoveel betekent als regelmatige kleine laadstops inplannen – gebruikers met een oude smartphone weten wat ik bedoel. Maar de vergelijking met een stop aan het tankstation van 10 minuutjes, die kan de CE 04 nog niet aan.

2) Prijskaartje

Met een vanafprijs van €12.650 in Nederland (€12.250 BE) blijft dit waarschijnlijk een speeltje voor early adopters en elektro-evangelisten. Zet je er de gewone 300cc-400cc ICE scooters naast, dan ben je voor de helft van de prijs klaar, of toch als we de gespreide onderhoudskosten en energiekosten niet in rekening brengen.

Want da’s natuurlijk ook een deel van de het spelletje: je kan deze scooter heel moeilijk met iets anders vergelijken.

3) Dashboard

Het dashboard is zo één van de snufjes op deze scooter die gerust ‘iets minder’ mochten zijn. Ja, een brede TFT-kleurentelevisie is leuk. Al had een klein LCD-schermpje met de snelheid en het batterijpercentage voor mijn part ook wel volstaan.

Ingebouwde GPS-app, muziek en rijhulpjes…als dat de ‘premium’ is waarmee BMW het prijskaartje wil rechtvaardigen, dan wacht ik graag op een basic variant onder de €10k.

4) Accessoires

Zo goed als BMW heeft nagedacht over de stickerkits, verschillende zadels of styling, zo hard werden de accessoires er achteraf bijgeflanst.

De topcase komt gewoon recht van een GS, een groot windscherm zou beschikbaar zijn, al zagen we er nog geen in het echt (of op foto), handkappen of windmoffen zijn er ook niet, en voor een scooterschort moet je blijkbaar beroep doen op de typische Tucano Urbano. Hier laat BMW toch echt wel steken vallen.

5) Lengte

De CE 04 lijkt lang en dat is hij ook. Bijna even lang als BMW’s R18 cruiser zelfs met 2.285mm en een wielbasis van 1.675mm. Dit komt door een batterijpakket dat zo laag mogelijk bij de grond moest hangen voor de optimale massacentralisatie.

Het voordeel is dat de scooter superstabiel rijdt, het nadeel is dat hij minder vinnig stuurt dan z’n ICE tegenhangers. Je kan nog steeds vlotjes tussen de file laveren, al is het insturen merkelijk zwaarder dan op andere scooters.











Bonus: Het design

Je kan het niet over de CE 04 hebben zonder z’n design erbij te nemen. Ontwerper Edgar Heinrich vertelde ons dat deze BMW ontworpen werd met een optimaal gebruiksgemak in het achterhoofd. Zonder z’n elektrische basis te willen verstoppen. Het resultaat is zoals hierboven aangehaald een erg lange scooter die achteraan wel opvallend smaller is. Dat omdat hij geen motorblok en uitlaat moet meesleuren ter hoogte van de achterbrug.

Da’s wel zo gemakkelijk als je krap moet draaien, de draaicirkel is tenslotte exact even groot als op BMW’s C400GT. Nu mag je uiteraard zelf in de comments schreeuwen wat je vindt van de horizontale lijnen. En de bump op het zadeltje. De volle wielen of de oranje accentjes. Ik vind hem in zijn puurste wit/grijze kleurstelling nog het meest geslaagd.

fotocredits: Maxxmoto.be