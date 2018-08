Hier, de Mercedes EQ Silver Arrow met 750 pk

Een futuristisch apparaat.

Mercedes komt verrassend uit de hoek zetten met deze nieuwe EQ Silver Arrow. Een elektrische auto, afkomstig van het Mercedes EQ label. Het ontwerp toont moderne in combinatie met klassieke lijnen.

Het prototype werd onthuld tijdens Pebble Beach Concourse d’Elegance. Mercedes omschrijft de EQ Silver Arrow als een hommage aan de W125 Rekordwagen. Die auto had een ronkende V12 onder de kap, terwijl deze Silver Arrow een volledige elektrische aandrijflijn kent. Deze one-off huist in een carbon fiber body en is grotendeels ontworpen door Mathias Schenker van de Noord-Amerikaanse designstudio van Mercedes. Gorden Wagener, chef design bij Mercedes, maakte vervolgens vanuit Sindelfingen de auto af met zijn team.

De elektromotor in de EQ Silver Arrow levert 750 pk. Daarnaast is er een 80kWh batterij aanwezig, wat moet resulteren in een actieradius van meer dan 400 kilometer. Heel praktisch is ‘ie niet. De Silver Arrow is een eenzitter.

Het Mercedes EQ label gaat volgend echt van start. Dan komt de eerste volledige elektrische Mercedes onder EQ op de markt. Het gaat hier om de EQ C, een SUV.

Een video van de Mercedes EQ Silver Arrow check je hier.