Deze motor moet Bugatti’s aan het huilen maken

Het blok is af!

Hennessey heeft tijdens de Monterey Car Week bekendgemaakt welke krachtbron ze gaan gebruiken voor de Venom F5. Het is een indrukwekkend stukje techniek geworden met idiote waarden. Er gaan ongetwijfeld records sneuvelen wanneer de Venom F5 daadwerkelijk klaar is.

Wat je ziet is een 7.6 liter grote V8 met twee turbo’s. Dit vertaalt zich naar een krankzinnig vermogen van 1.622 pk en 1.760 Nm koppel. De motor bestaat voor een groot deel uit aluminium en stalen componenten. Met dit blok is het de bedoeling dat John Hennessey de Bugatti Chiron en de Koenigsegg Agera RS het nakijken gaat geven.

Er komen 24 exemplaren van de Venom F5 en Hennessey heeft laten weten er al 15 verkocht te hebben. Die meer dan 1.600 paarden komen te werken in een auto met een gewicht van 1.338 kg. Het resultaat is een productieauto die snelheden kent die we tot dusver nog niet gezien hebben. 0-300 km/u moet bijvoorbeeld in minder dan 10 seconden gedaan zijn en 0-400 km/u in minder dan 30 seconden. De voorlopige topsnelheid ligt op 482 km/u. Al dit moois moet volgend jaar in actie komen. Voor nu tref je smakelijke pica’s van de V8 in de gallery.