De G-Klasse ontkomt er ook niet aan: Concept EQG

Mercedes-Benz EQG

De elektrische G-Klasse is er nu in conceptvorm, maar Mercedes zegt dat hij er echt aan komt!

Is er dan niets meer heilig? De G-Klasse was toch voor ongegeneerd Co2 uitstoten en schoppen tegen de voordeur van je ‘linkse’ buurman? Yep de G-Klasse komt er in een elektrische versie. Maar wanneer? Dat is nog niet duidelijk.

Mercedes geeft zelf aan dat Arnold Schwarzenegger tijdens de lancering van de huidige generatie G-Klasse in 2018 de bestuursvoorzitter van Mercedes de uitspraak ontlokte dat er een elektrische variant van de G-Klasse moest komen. Die belofte wordt nu ingelost.

Vanavond laat Mercedes in München dus vooral een styling-exercitie zien. Enkele leuke details waarvan fabrikanten van after-market materialen direct hun computer voor opstarten. Wat te zeggen van dat kekke roofrack waar zo ‘subtiel’ de letter G in verwerkt is.

Wat is er al bekend?

Eigenlijk helaas nog heel erg weinig. Mercedes geeft aan dat de EQG sowieso een echte 4×4 G-Klasse zal zijn, dus terreinvaardig. Maar laten we wel wezen. Het is sowieso fijn dat iedereen die met zijn elektrische G-Klasse langs jouw terras paradeert, niet meer de bitterballen van je tafeltje blaast met die sidepipes. Aan de andere kant dempt een V8 vaak wel de geluiden die over de speaker van de auto door de open raampjes naar buiten komen. Iets met: elk voordeel heeft zijn…

Terug naar de Concept EQG. De carrosserie is gebaseerd op het bekende ladderframe. Hij heeft onafhankelijke wielophanging op de vooras en een starre as achter. Deze is nieuw ontwikkeld voor de elektrische aandrijving. Hij heeft 4 afzonderlijk regelbare elektromotoren. Dit en het feit dat ze dicht op de wielen zitten moet de EQG unieke rijeigenschappen geven voor een elektrische auto. Mercedes geeft aan dat de G-Klasse ook alle proeven kan doorstaan die een ‘normaal’ gemotoriseerde G-Klasse voor zijn kiezen krijgt.

Elektrisch is ‘the future’

Dat Mercedes zelf ook wel de humor inziet van een elektrische G-Klasse maken ze duidelijk door onderstaande video die tijdens de onthulling werd vertoond.

Zodra er meer bekend is over de elektrische G-Klasse, de EQG dus, dan hoor je het van ons. Want ja uiteindelijk zijn we ook wel benieuwd hoeveel kw je er volgas per 100km doorheen kunt stoken.