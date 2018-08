Osteria! Italiaanse ex van Jeremy Clarkson is niet meer

Het is om te janken.

In de hoogtijdagen van Top Gear keek menig autoliefhebber gretig uit naar de Christmas Special. Halverwege het vorige decennium ‘onderzocht’ het jolige trio in de kerstspecial of er voor 10.000 Britse ponden een fatsoenlijke Italiaanse sportwagen op de kop getikt kan worden. In diezelfde aflevering koopt James May een Lamborghini Urraco, Richard Hammond een Ferrari 308 GT4 en Jeremy Clarkson een Maserati Merak SS.

Althans, dat dacht hij. Na grondig onderzoek ondervond het drietal dat Clarkson een basismodel had aangeschaft. Dit was zeker niet het begin van de problemen. Naast het feit dat het vermogen van geen van de krachtbronnen ook maar in de buurt kwam van de fabrieksopgave, waren ze ook nog eens vreselijk onbetrouwbaar. Jeremy’s auto overtrof alles door ruim minder dan de helft van het vermogen over te houden. Van de ongeveer 200 pk die de auto had moeten produceren, had hij slechts 80 pk over.

Een treurige constatering, dat was het zeker. Later in de aflevering implodeerde het motorblok van de auto nog en was het lot van de Merak voor goed bezegeld. Terwijl de stukken in het rond vliegen parkeert Clarkson zijn Italiaanse liefde aan de kant van de weg. Of nou ja, hij rijdt hem zonder blikken of blozen in een heg.

Na de aflevering was de auto spoorloos verdwenen. De auto leek niet eens meer aanwezig te zijn op de aardbodem, zo onvindbaar was hij voor de fanatiekelingen. Twee jaar geleden kwam een groep enthousiastelingen de auto bij toeval alsnog op het spoor. Hun duistere vermoeden werd, jammer genoeg, vrijwel direct bevestigd: de auto kon zeker niet meer de weg op. De volledige onderzijde van het motorblok, een 190 pk sterke 3-liter V6, was compleet geruïneerd.

Inmiddels is de auto verschenen op Eurospares, een Britse verkoopsite waar men onderdelenauto’s over kan nemen voor een redelijk bedrag. Wie nog onderdelen nodig heeft van een verminkte Maserati Merak, kan hiermee zijn slag slaan. Het lijkt er echter niet op dat de auto ooit nog rijden zal. Ben je hier niet van overtuigd, lees dan even deze quote waarmee Jeremy Clarkson diezelfde kerstspecial besloot. We hopen dat je daarmee enige idiote gedachten uit je hoofd zet.

“Yes, you can buy a supercar for less than 10.000 pounds, but for the love of God: don’t!”

Beeld: de aflevering in kwestie.