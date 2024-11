Hier is uw pakketje

Het lossen van een Lamborghini Diablo ging niet helemaal goed.

Hoe is jouw woensdag? Ondanks het regenachtige pokkeweer niet zo slecht als de chauffeur van deze transportwagen. In de vrachtauto zat een Lamborghini Diablo met een waarde van zo’n 300.000 dollar. Het lossen verliep niet helemaal zoals plan.

Lamborghini Diablo lossen voor gevorderden

De voorloper van de Murciélago kwam tijdens het lossen naar beneden. Niet op de manier waarop zou moeten. Door de val kwam de auto op zijn rechterachterwiel terecht. Dat valt nog mee denk je dan. Echter gedurende de val raakte het voorscherm één van de kabels, met schade tot gevolg. Ook de onderkant van de Lamborghini liep schade op.

Het was niet eens zozeer de schuld van de chauffeur. Het lossen verliep zoals plan, echter begaf het hydraulische systeem het tijdens de handeling. De vloeistof op de grond bij de transportwagen is dan ook afkomstig van het hydraulische systeem.

Het extra zure voor de eigenaar is dat in dit tijdperk van het internet niets meer geheim blijft. En dus zijn we getuige van een foutje bedankt in Boise, in de Amerikaanse staat Idaho. Het was niet eens de bedoeling om de Lamborghini hier af te leveren. De Diablo moest naar buiten worden gereden, omdat er een klassieke Ford Mustang op deze bestemming opgehaald moest worden. De Lambo moest plaatsmaken voor de Mustang, dat ging dus fout.

Dit specifieke exemplaar was volgens Carscoops in het verleden verkocht door een autobedrijf in Washington voor bijna 300.000 dollar. De Lamborghini Diablo heeft slechts 22.000 km op de teller staan. Een prachtige Lambo in uitmuntende staat. Nu met een plekje hier en daar. Zuur, heel zuur.

Met een beetje geluk blijft het bij een verzekeringskwestie. Maar dit is de Verenigde Staten van Amerika. Een rechtszaak met de nodige verwijten is geen uitzondering, ongetwijfeld worden de nodige schadeclaims uit de lade getrokken.

Fotocredit: Boise via Reddit