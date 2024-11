Eerste BMW M5 G90 crash is een feit

De eerste BMW M5 G90 met deuken op je beeldscherm door een crash.

We blijven nog even in de crash-sferen vanmorgen.

Het is een wonder dat de paal nog overeind staat. Een flatgebouw op wielen in vorm van een BMW M5 G90 kwam in aanraking met een paal in Polen. Laatstgenoemde kwam, ook wel met wat schade, als winnaar uit de strijd. De dikste 5 Serie heeft een deuk in de deur. En het ego van de bestuurder denk ik.

Het was niet een kwestie of, maar wanneer iemand de nieuwe BMW M5 zou slopen. Zo’n snelle performance bak, dat is altijd even wennen. Misschien dat het directe koppel van de elektromotor de bestuurder heeft verrast, wie zal het zeggen. 727 pk is geen kattenpis, ook al heb je (uitschakelbare) vierwielaandrijving.

Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. Dus ook niet of de bestuurder zo’n held was om alle pk’s los te laten op de achterwielen. Wel bekend is dat het ongeluk in Polen zich heeft voldaan en dat er geen andere auto’s betrokken waren bij het incident. Een gevalletje BMW versus paal. Dat hebben we wel vaker gezien.

De BMW M5 G90 van de crash in kwestie had samengesteld kunnen zijn door Batman. Gezien de stoere Individual Frozen Black kleur. Een mooie kleur met een deukje. Of zeg maar gerust deuk.

Het ongeluk zou zijn veroorzaakt door een medewerker van de lokale BMW-dealer. In Europa hebben dealers inmiddels de nieuwe M5 in ontvangst genomen zodat deze de showroom mag opleuken. Dan is het natuurlijk wel zo leuk als je als medewerker zijnde een stukje mag rijden in de nieuwste M5. De verantwoordelijk ligt wel bij je rechtervoet, dat het heel snel fout kan gaan bewijst dit eenzijdige ongeval.

Een wijze les voor de medewerker in kwestie. Ach, daar zijn verzekeringen voor uitgevonden. Voor straf de showroom schoonmaken met een tandenborstel. Dat zal je leren.

