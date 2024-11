Utrecht heeft dé oplossing gevonden voor het overvolle stroomnet

Nou komt het hoor. Utrecht gaat het overbelaste stroomnet aanpakken.

Stroom en Utrecht is so hot right now. De twee vinden elkaar veel te leuk, waardoor de vonken ervanaf spatten. Dit brengt de nodige problemen met zich mee. Denk aan laadpalen die op zwart gaan. Toch lullig als de batterij van je elektrische auto leeg is. Maar niet getreurd. Utrecht heeft een oplossing gevonden en het zit hem in de deelauto.

Utrecht stroomnet

De gemeente Utrecht wil de elektrische deelauto’s van MyWheels gaan gebruiken om energie op te slaan. Het zijn als het ware rijdende batterijen. Op specifieke plekken waar nodig kan de elektrische auto de energie tijdelijk opslaan, om dit later weer terug te geven aan het net wanneer nodig. Op deze manier kan het overvolle stroomnet ontlast worden.\

Het is een partnerschap tussen MyWheels, Renault en We Drive Solar, waarbij de betrokken partijen de handen ineen slaan. De elektrische deelauto’s van MyWheels zijn goed voor 10 procent van de benodigde flexibiliteit voor het stroomnet in de regio Utrecht.

Die Renault Zoe MyWheels gebakjes zijn niet modern genoeg om deze klus te klaren. Het gaat hier dan ook om gloednieuwe voertuigen, vanaf volgend jaar maart gaat het project van start. De nieuwe auto’s betreffen de Renault 5 en Renault 4 E-Tech. Twee toch wel leuk ogende auto’s die in elk geval het straatbeeld van Utrecht opvrolijken met hun aanwezigheid. En dan doen ze nog een nuttende taak ook.

Utrecht is niet de enige regio met een overbelast stroomnet. Het is een groeiend probleem in Nederland. Steeds meer zaken verlopen elektrisch, waardoor het stroomnet op piekmomenten het moeilijk heeft. Denk aan een uur of 18:00, waarbij de vaatwassers aanstaan. Mensen wellicht een wasje aanzetten. Elektrisch koken. De elektrische auto bij thuiskomst aan de laadpaal hangen. De elektrische deelauto’s moeten met hun batterij een stukje helpen om het stroomnet wat verlichting te geven.