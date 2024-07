BREEK: dit is de nieuwe Ford Capri!

De herboren Ford Capri, helaas geen tweedeurs lage coupé meer, is hier.

Ford beloofde ons dat ze meer namen uit het verleden zouden halen. De Mustang is nu -naast zijn originele V8 Coupé-vorm- een elektrische crossover, de Puma keerde terug als… crossover en ook de crossover waar het allemaal begon, de Kuga, is officieel een verbastering van Cougar. Ergens jammer, want het zou mooier zijn als de namen ook slaan op de modellen die ze zouden opvolgen. Maar goed, elke van deze modellen doet het qua cijfers dikke prima, dus de combinatie van populaire segmenten en sentiment voor de namen zal een winnende strategie zijn.

Ford Capri

Zoals waarschijnlijk reeds bekend staat er nog een naam op het punt om een revival te krijgen. Deze week mogen we namelijk kennis maken met een hagelnieuwe Ford Capri. En dat wordt geen tweedeurs coupé om de ‘Europese Mustang’ terug naar het heden te brengen.

Nee, het wordt een vierdeurs ‘coupé SUV’ en ook nog eens volledig elektrisch. Tsja. Daarmee wordt het eigenlijk juist weer een perfecte Europese Mustang, maar dan de Mach E.

En hoe gaat het eruit zien? Wel, dankzij CocheSpias weten we dat. Het eerste beeld van de nieuwe Ford Capri sijpelt het internet op. Het is dus duidelijk een SUV-achtig model, al lijkt er een wat klassieker three box design in te zitten, alsof het een sedan is. Het doet iets Polestar 2-achtig aan.

De auto zal technisch veel overeenkomsten vertonen met de Ford Explorer EV omdat ook deze op het MEB-platform van Volkswagen staat. De precieze technische specs volgen later deze week (waarschijnlijk morgen al) wanneer de Capri officieel onthuld wordt.