Ook Ford heeft het gehad met het milieu

Als iedereen zijn belofte breekt, dan Ford ook maar. Die hebben het ook gehad met het milieu.

Het houdt niet op, niet vanzelf. De lijst met automerken die de ICE binnenkort uit faseert wordt telkens korter. Dat komt omdat de lijst met merken die het uitstellen juist langer aan het worden is.

Alles lijkt erop te wijzen dat de verwachte stap naar EV’s vooralsnog niet gemaakt gaat worden. Dit betekent overigens niet dat EV’s niet verkopen. Dat is geenszins waar. Elektrische auto’s verkopen namelijk al beter dan auto’s met dieselmotor en er zijn ook de nodige plug-in hybrides. Dus het stekkeren wordt nog altijd meer en meer gemeengoed.

Veel automerken hadden 2030 als doel om de auto met verbrandingsmotor de das om te doen. In veel landen mag je tot 2030 ze nog verkopen, dus op zich is het niet een vreemde keuze. Er zijn echter ook voldoende markten waar tot 2035 plofmotoren aangeboden mogen worden.

Ford stelt afschaffen verbrandingsmotor uit

Het is een hoek waar fabrikanten in gedrukt worden. Ze hebben extreem veel geld gestoken in de ontwikkeling van EV’s en ondanks dat ze beter dan ooit verkopen, is benzine nog altijd (veel) populairder. Die techniek hebben de meeste fabrikanten in huis, dus kunnen ze die relatief eenvoudig aanbieden.

De laatste fabrikant die het afschaffen van de benzinemotor gaat uitstellen is Ford. Dit merk was er relatief vroeg bij. Nee, de Focus Electric was nog niet denderend, maar de Mustang Mach-E is misschien niet de tofste Mustang, maar wel een puik rijdende crossover die er goed uitziet. Voor de Amerikanen is er een F-150 Lightning, een elektrische bedrijfsauto met bizar veel koppel. De Ford Explorer EV zal in Europa zeker goede zaken gaan doen.

Maar het doorpakken naar enkel en alleen elektrische auto’s gaat dus voorlopig niet gebeuren. Dat meldt Martin Sander, de General Manager van de Europese tak van Ford. Die zegt eigenlijk exact hetzelfde als Martin Schäfer van Volkswagen. Als er meer vraag is naar PHEV’s, dan zal Ford leveren.

Heeft Ford het gehad met het milieu?

We kunnen natuurlijk keihard amok gaan maken en hysterisch schreeuwen dat niemand een EV wil. Dat is natuurlijk niet het geval. De stijging is alleen niet niet voldoende, waardoor het doel waarschijnlijk niet behaald kan worden. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor enige nuance. Dat heeft ondergetekende van zijn oude heer met de paplepel meegekregen, dus delen we de inmiddels befaamde Autoblog Nuance even met je!

Nuance 1:

Kijk, er is een uitstel om de verbrandingsmotor in de ban te doen. Dat hoeft niet een anti-Gretha Thunberg-move te zijn. Het is ook gewoon ‘het eerlijke verhaal’. De gestelde plannen waren zeer ambitieus. Vergeet niet dat jarenlang fabrikanten af en toe een EV als concept hadden en het daarbij hielden. Tegenwoordig hebben fabrikanten al complete elektrische modellijnen in de showrooms zijn.

Nuance 2

De kans bestaat dat we een tikkeltje blind de transistie ingingen. De bedoeling is weliswaar nobel, maar nu er iets meer tijd is, hebben fabrikanten meer tijd om te kijken naar andere toepassingen. Denk aan synthetische brandstoffen, waterstof of andere vormen van deelmobiliteit. Elektrische rijden is EEN toekomst, niet de ENIGE.

Via: HT Auto

Fotocredits: Ford GT op de snelweg door @lukadekruijf via Autoblog Spots.