Hier kun je nog meer geld uitgeven voor je perfecte Ferrari

Mag het een onsje meer zijn? Maar dan met een Ferrari.

Een nieuwe Ferrari kopen doe je niet zonder rustig de optielijst te hebben bekeken. Op dit vlak pakken fabrikanten een leuke marge. Een merk als Ferrari is daar geen uitzondering op. De uiteindelijke prijs kan met een aantal opties tienduizenden euro’s hoger uitvallen in vergelijking met een ‘kaal’ model.

Om te zorgen dat klanten zoveel mogelijk uitgeven aan (gepersonaliseerde) opties moet je zorgen dat ze zich bij je thuisvoelen. Mede om die reden heeft Ferrari voor het eerst een Tailor Made Center geopend. De eerste Tailor Made Center is te vinden in New York City in de Verenigde Staten.

Dit Tailor Made Center is een showroom op zichzelf. Er is een lounge en er staan vijf zeer gepersonaliseerde Ferrari’s in de ruimte. Klanten kunnen hier in alle rust en ruimte onder het genot van een espresso een nieuwe Ferrari samenstellen. Allerlei mogelijke materialen zoals leder en houtsoorten zijn hier te zien.

Er is een designer aanwezig die klanten helpt bij het proces. Op basis van verzoeken geeft een designer een advies. De kans is groot dat elders ter wereld meerdere Tailor Made Centers gaan komen. Volgens Ferrari is dit center in New York gericht op klanten uit Noord- en Zuid-Amerika.