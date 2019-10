Is deze Huracán zonder V10 nu verpest?

De Lamborghini is gebruikt voor een donoractie.

Wat als je het hart van een auto wegneemt? Dat voelt toch een beetje als de ziel van het ding. In een Lamborghini Huracán hoort een V10. In dit exemplaar is die tiencilinder verdwenen. Wat er voor in de plaats gekomen is een stuk minder exotisch en een stuk meer ‘Murica.

Voor de aankomende SEMA in Las Vegas moet je goed je best doen om met iets origineels te komen. De zoveelste twin-turbo V10 Huracán is al zovaak gedaan dat niemand meer op of omkijkt. Dat moest anders, besloten de heren achter het YouTube-kanaal B for Build. In samenwerking met turbomaker Garrett zijn ze een knotsgek project begonnen met in de hoofdrol een Huracán.

De atmosferische V10 heeft plaats moeten maken voor een LS V8. Ja, dat lees je goed. Dit 7.0-liter groot exemplaar wordt geleverd door Texas Speed en Garret gaat er een turbo opschroeven. Doel is om er ongeveer 1.500 pk wheel horsepower uit te krijgen. De automaat met dubbele koppeling is eveneen verdwenen en de achtcilinder zal gekoppeld worden een handgeschakelde zesbak. De versnellingsbak is afkomstig van een Audi R8.

Omdat de klus mede door een YouTube-kanaal gedaan wordt is het gehele proces op beeld te volgen. Check de video hieronder om alvast een voorproefje te krijgen.