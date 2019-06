Deze bijzondere Ferrari staat in Nederland te koop

Kost een vermogen, heb je wel wat bijzonders in huis.

De Ferrari GTC4Lusso is vooralsnog de meest praktische Ferrari die je nieuw kunt kopen. Het model is verkrijgbaar met een acht of met een twaalfcilinder. De echte fan gaat natuurlijk voor die laatste, al kost de atmosferische motor een stuk meer in vergelijking met de geblazen achtpitter.

Een standaard GTC4Lusso is niet heel speciaal. Wie wat anders wil kan nu bij Auto Leitner in Alkmaar shoppen voor een wel heel tof ding. Het gaat hier om een GT4Lusso, met V12, en dan een Tailor Made 70th Years Anniversary Edition. De vierwielaangedreven Ferrari heeft een two-tone kleur. Marrone metallic met een Vinaccia dak. De auto is qua samenstelling geïnspireerd op de 1953 Ferrari 250 Europa Vignale Coupe. Er is zelfs een plakkaat in het interieur te vinden waar deze info een vermelding heeft gekregen

Voor de binnenkant is gekozen voor een Creta lederen interieur met opvallende stiksels. Met de GTC4Lusso uit 2018 is niet veel gereden. Er staan slechts 147 geregistreerde kilometers op de teller. Zo’n bijzondere specificatie kost serieus geld. De aanbieder vraagt maar liefst 375.000 euro voor de Ferrari en dat is exclusief de BPM. Fingers crossed dat een Nederland de auto op de kop tokt om de Hollandse wegen een stukje mooier te maken. De kans is echter groot dat de auto over de grens verdwijnt.