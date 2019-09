Halvering winst Nederlandse autodealers

Ze hebben het minder makkelijk dan je zou denken.

Je blijft je er elke keer over verbazen. Die enorme paleizen die men autodealers noemt. Met merk-apostelen die de titel verkoopadviseur mogen dragen. Je inruiler is er niets waard en de nieuwe auto kost een klein fortuin, maar elke drie – vier jaar herhaalt dit fenomeen zich voor velen.

Althans, dat was het geval. De autodealers hebben het anno 2019 niet meer zo makkelijk, zo meldt BNR (Business News Radio). De winst van autodealers is namelijk bijna gehalveerd.

Uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG blijkt dat het er niet al te florisant voorstaat met de Nederlandse autodealers. Zo daalde het rendement van autodealers in het eerste half jaar van 2019 naar 0,6 procent. Vorig jaar bedroeg de nettowinst van autodealers zo’n 68.000 euro. Dit jaar halen ze net 37.000 euro nettowinst.

Er worden diverse redenen aangehaald waarom dit het geval is. Natuurlijk spelen de personeelskosten mee, het aantal medewerkers bij een autobedrijf is enorm. Denk hierbij niet alleen aan de monteurs en verkopers, maar ook de receptie, administratie, inkoop, magazijnbeheerder en dergelijke.

De werkplaats van een autobedrijf is altijd een belangrijke bron van inkomsten. Een dealer pakt één keer marge op de verkoop van een auto en wellicht nog op de verkoop van de inruilauto, maar men komt geregeld terug voor onderhoud. Ook dat is minder aan het worden. Zo worden de onderhoudsintervallen van auto’s telkens langer. Ook worden veel nieuwe auto’s verkocht aan leasemaatschappijen die van te voren prijsafspraken hebben gemaakt over de kosten van het onderhoud.

Ook de tegenvallende autoverkopen helpen natuurlijk niet mee. Dus hoe nu verder? Het is niet er een surplus aan autodealers is. Sterker nog, een groot gedeelte van de lokale dealers zijn al helemaal weggevaagd. De Opel/Ford/Peugeot/Fiat-dealer in het dorp bestaat al bijna niet meer. Op dit moment start de BOVAG een proef met twintig autodealers. Hierbij wordt met name de efficiency in het after-sales traject aangepakt.

Fotocredit: @ricardo via AutoJunk.nl