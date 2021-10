Hier kun je straks je gloednieuwe AMG op komen halen

AMG heeft een vernieuwd ‘Customer Delivery Center’ om het ophalen van je AMG een onvergetelijke ervaring te maken.

Een nieuwe auto ophalen is altijd een speciaal moment. Het voelt weer even alsof je acht bent en op je verdaag een cadeautje uitpakt. In hoeverre het ophalen van je auto echt een feestje is hangt er een beetje vanaf wat voor auto je koopt.

Bij de aanschaf van een Tesla hoef je niet te verwachten dat je met een rode loper en champagne onthaald wordt. AMG is er echter wel op gebrand het ophalen van een nieuwe auto een belevenis te maken.

Daarvoor moet je wel afreizen naar het hoofdkwartier in Affalterbach. Maar juist door er een tripje van te maken kun je er natuurlijk voor zorgen dat het ophalen van je auto een memorabele ervaring is. Om de klanten een warm welkom te heten heeft AMG nu een nieuw Customer Delivery Center ingericht.

In het centrum, wat in totaal meer dan 700 vierkante meter beslaat, zijn twee gedeeltes ingericht. Het eerste is de ‘Paddock Club’. Zoals de naam al doet vermoeden heeft dit gedeelte een Formule 1-thema. De Paddock Club is bedoeld voor het afleveren van de meest sportieve modellen, zoals de AMG GT Black Series. Voor het ‘gepeupel’ dat een meer alledaagse AMG heeft besteld is er de Business Lounge. Hier kunnen drie AMG’s tegelijk worden afgeleverd.

Uiteraard biedt AMG de gelegenheid om er een mooi dagje van te maken met een hapje eten in de AMG Private Lounge en een kijkje in de showroom waar de nieuwste modellen zijn te bewonderen. Nu kan dat ook bij de dealer om de hoek, maar je hebt daarnaast de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen. Dan kun je met eigen ogen zien hoe de V8- en tegenwoordig ook V6-motoren in elkaar geschroefd worden. Dat kan dan weer niet bij de plaatselijke Mercedes-dealer.

Helaas is het ophalen van een AMG bij de fabriek in eerste instantie alleen mogelijk voor Duitse klanten. Discriminatie! Gelukkig laat dhr. Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur, weten dat het plan is om dit ook voor klanten uit andere landen mogelijk te maken. Als het een beetje mee zit zijn Nederlandse AMG-kopers straks dus ook gewoon welkom in het nieuwe Customer Delivery Center.