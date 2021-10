Breek! Dit is de F1 kalender voor 2022!

Je kunt alvast je agenda voor 2022 inrichten op de Formule 1: de organisatie deelt de voorlopige F1 kalender voor 2022!

Een F1-jaar zit altijd ramvol. De eerste race is meestal in maart en de laatste zo ergens in november. Inclusief natuurlijk vrije weken en de zomerstop. We zitten nu nog middenin het F1-jaar van 2021, maar de organisatie achter de Formule 1 wil het al hebben over 2022.

Barstensvol

Want er is een record gebroken: de F1 kalender voor 2022 is voller dan ooit! We mogen weer een nieuw circuit aan de kalender toevoegen, naast de return van bijvoorbeeld Zandvoort en Saoedi-Arabië. De volle kalender gaan we het zo over hebben, eerst waar je het zonder moet doen dit jaar. Dat is China, waar de situatie rondom Covid-19 nog té gevaarlijk is. Verder zijn het vrij bekende circuits met één nieuwkomer. Die mogen we trouwens al vroeg verwelkomen.

F1 kalender 2022

Want zonder verder doekjes erom te winden, dit is de (voorlopige) F1 kalender van 2022:

De nieuwkomer is de GP van Miami. Nog een stratencircuit, naast de nieuwe GP van Saoedi-Arabië die er dit jaar al is. Miami is als vijfde aan de beurt, op 6 tot en met 8 mei. Dat is waar we in 2020 Zandvoort mochten verwachten, maar daar beviel de plaatsing richting het einde van het jaar beter. Zandvoort 2022 vindt namelijk plaats van 2 tot 4 september. Een verandering is dat Saoedi-Arabië naar voren wordt verplaatst. Die is als tweede aan de beurt, na Bahrein.

Sterretjes

Overigens staan er nog wat asteriskjes bij een aantal circuits op de F1 kalender van 2022. Dat gaat om circuit als Singapore, waar dit jaar niet op geracet werd. Miami staat ook nog niet volledig vast vanwege ‘circuit homologatie’. Ze hebben er in ieder geval alle tijd voor.

Verder is het allemaal lekker gewoon gebleven. Weinig geschrapt en 23 races op de planning: meer dan ooit. De bestuurders mogen zich opmaken voor een druk jaar. En natuurlijk nog even dit jaar afmaken.