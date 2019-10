Hier moet je heen voor spotgoedkope Skylines

Originele Skylines, nog niet eens uit de verpakking geweest!

Als er één categorie auto’s een cultstatus heeft, is het wel Japanse auto’s in de jaren ’90. Mazda had de RX-7, Subaru had de Impreza, Mitsubishi had de Lancer, Toyota had de Supra Mk. IV en Nissan had de Skyline GT-R. Door die cultstatus zijn de prijzen ongeveer een circus aan het worden. Uitzonderingen daar gelaten kan elke van de eerder genoemde auto’s in goede conditie grof geld opleveren. Koopjes zijn daarom altijd welkom.

En die kun je vinden. Als je even naar thuisland Japan reist, meer specifiek naar Shimotsuma, in de buurt van het wellicht bekende Tsukuba Circuit. Daar is een dealer genaamd Trust Kikaku. We laten de beelden even hun werk doen.

YouTuber SAMMIT deed een rondje over het dealerterrein. Daar vindt je Skylines in alle vormen en maten. De auto met de grootste cultstatus moet wel de R34 GT-R (in productie van 1999 tot 2002) zijn. Die hebben ze gelukkig ook, bijvoorbeeld in zijn zeldzaamste vorm: de V-Spec II Nür. Maar ook GTS-T’s, GT-T’s, GT’s, en andere generaties.

Het meest bijzondere zijn de auto’s die binnen staan. Eveneens bijzondere R34’s die allemaal onder een plastic verpakking zitten. Alsof ze nog nooit op kenteken zijn gezet. De prijzen lopen uiteraard een beetje uiteen, maar alles is te koop. Niet alleen auto’s, ook de onderdelen.

Paradijs voor de Skyline- en Japanse autofans dus. Shimotsuma ligt niet heel ver van Tokio, mocht je er ooit in de buurt zijn: sla je slag. Het is in ieder geval indrukwekkend om te zien.