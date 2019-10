Elektrisch rijden in het B-segment: de keuzes

Niet te groot, maar ook niet het meest basale wat er is. B-segmenters scoren al jaren lekker in Nederland, nu is het tijd voor een hele rits elektrische autootjes om dit succes door te zetten.

De intro van dit stuk wordt een beetje dwarsgezeten door de Tesla Model 3. Op het moment de best verkochte auto in Nederland. Voordat de Tesla echter de titel overnam, stond deze op naam van de Volkswagen Polo. Ook de Renault Clio, Ford Fiesta, Opel Corsa en Peugeot 208 boeren al jaren goed. Deze vijf auto’s hebben iets gemeen: het zijn allemaal concurrenten van elkaar. Dat komt omdat ze allemaal opereren in het B-segment. In Nederland zijn dat soort auto’s perfect voor kleine gezinnen, echtparen zonder kinderen, jonge mensen die er als eerste auto eentje willen kopen of leasen, of juist oude(re) mensen die nadat de kinderen uit huis zijn geen stationcar of SUV meer nodig hebben. Kortom: de reden dat de VW Polo zo goed was, is omdat het zo’n beetje het antwoord is op alles.

Het is echter nog niet het antwoord op een elektrische toekomst in dit segment. Maar vrees niet, zo zoetjes aan wordt duidelijk hoe belangrijk dit segment is. Daarom zijn er al een aantal keuzes waarmee je min of meer zorgeloos elektrisch kunt rijden. Hier zijn de zeven van het moment, omdat ze allemaal vrij vergelijkbaar zijn hebben we ook even de belangrijkste cijfers overzichtelijk op een rijtje gezet. Without further ado:

Peugeot e-208

De PSA-groep durft het aan om één van hun ondertussen sterke namen in een volledig elektrojasje te steken. Omdat het toch nog een stap is, kun je de auto ook voordelig met een benzinemotor krijgen. De elektrische versie is echter helemaal niet oninteressant. Oké, 36.000 euro is voor een B-segmenter erg veel geld, maar voor een elektrische auto valt het juist erg mee. Helemaal met de nette specificaties en het feit dat die 36.250 euro gewoon onder de 40 mille (de acht-procentgrens) valt. Als potentiële koper willen we je niet nu al wegjagen van deze lijst, maar de e-208 is een hele goede keuze.

Peugeot e-208 in cijfers

Power: 100 kW/136 pk

Accu: 50 kWh

Actieradius: 340 km

Prijs: 36.250 euro

Opel Corsa-e

Om even terug te komen op de claim gemaakt bij de 208, als het echt puur waar voor je geld is wat je zoekt, moet je misschien bij de kersverse broer van de 208 zijn. Ook de Corsa is een welbekende B-segmenter en ook die komt als voordelige benzineversie én als elektroversie: wederom voor een vrij dure 31.000 euro voor een B-segmenter, maar nóg goedkoper als elektrische auto dan de e-208. Oké, je levert 10 km actieradius in, maar dat is toch weer 5.000 euro die je terug in je zak kunt steken. Verdere specificaties zijn identiek voor de Corsa en 208.

Opel Corsa-e in cijfers

Power: 100 kW/136 pk

Accu: 50 kWh

Actieradius: 330 km

Prijs: 30.999 euro

BMW i3

Oké, deze auto bungelt een beetje in tussen het zijn van een stadsauto en een B-segmenter. Het is een stadsauto vanwege zijn ‘driedeurs’ configuratie en geringe formaat. De specificaties en prijzen zijn echter hard: 42.000 euro is erg veel voor zijn formaat en specificaties: vergelijk het maar eens met de Corsa of 208. Natuurlijk is het verschil net als een BMW 1 Serie en Peugeot 308: bij de BMW staat materiaalgebruik en ‘premiumgevoel’ hoger in het vaandel. Desalniettemin niet de keuze voor wie op zoek is naar een voordelige B-segmenter. Maar wél een hele BMW-achtige manier van elektrisch rijden.

BMW i3 in cijfers

Power: 125 kW/170 pk

Accu: 42,2 kWh

Actieradius: 260 km

Prijs: 42.299 euro

Sono Sion

De vreemde eend in de bijt is vandaag deze Duitse Sono Sion. Een nieuw bedrijf, net als ons eigen Lightyear. Sono wil niet zoals Lightyear de ‘beste’ EV, maar wel de voordeligste. Er zijn ook overeenkomsten tussen de twee: zonnepanelen spelen een rol. Daarmee kan de Sion zijn relatief kleine motor een kleine boost geven naar specs die vergelijkbaar zijn met de i3. De kleine(re) accu geeft weer het voordeel voordeliger te zijn en goedkoop is de Sion zeker: naar het schijnt wil Sono de auto voor 20.000 euro in de markt zetten. Een nobel streven, als je voor lief kunt nemen dat de auto alleen uitgevoerd wordt in ‘zonnepaneelzwart’.

Sono Sion in cijfers

Power: 120 kW/163 pk

Accu: 35 kWh

Actieradius: 255 km

Prijs: n.n.b. (verwachting 20.000 euro (Duitsland))

Honda e

De leukste? Oké, misschien niet zo leuk als het concept was, maar qua karakter mist de Honda e weinig. Het is makkelijk om naast het missen van het uiterlijk van de Urban EV Concept ook de cijfers tegenvallend te vinden, maar dan begrijp je de auto verkeerd. Honda heeft de nadruk gelegd op het rijgedrag. Daarmee willen we niet zeggen dat 220 km een uiterst goede actieradius is, het is zelfs vrij weinig. In zijn klasse is het oké, ware het niet dat de Opel Corsa en Peugeot 208 wederom voor hun geld meer actieradius op de weg zetten. Qua geld kunnen we nog niks melden, maar we hopen voor Honda dat ze de auto kunnen prijzen voor iets tussen de 30.000 en 35.000 euro, anders is het wel een hele dure auto waarbij de range-anxiety niet van tafel is.

Honda e in cijfers

Power: 100 kW/136 pk

Accu: 35,5 kWh

Actieradius: 220 km

Prijs: n.n.b.

MINI Cooper SE

MINI heeft ook een elektrische auto in de schappen. Daarmee kun je nu ook uitstootloos in één van de leukste B-segmenters van het moment rijden. Ze hebben de auto vrijwel niet veranderd alvorens ze de 28,9 kWh grote batterij erin legden. Daarom zal elke MINI-rijder zich thuis voelen in de auto, mits ze kunnen wennen aan 184 pk en een vrij directe gasrespons. De specificaties zijn niet denderend, maar de auto moest vooral goedkoop zijn. Dat is gelukt, de auto kost net geen 35.000 euro en toch krijg je de MINI (lees: BMW) kwaliteit die je gewend bent. Net zoals bij de Honda e is het dus te makkelijk om de Cooper SE af te schieten op basis van actieradius.

MINI Cooper SE in cijfers

Power: 135 kW/184 pk

Accu: 28,9 kWh

Actieradius: 235 km

Prijs: 34.900 euro

Renault ZOE

Zoals we al hadden gezegd, potentiële kopers zijn waarschijnlijk al afgehaakt bij de Peugeot of Opel, want dat zijn qua cijfers gewoon steengoede deals. Wellicht toch een klein beetje voorbarig, want op papier de beste deal komt bij Renault vandaan. Oké, de ZOE is ietsje duurder dan de Corsa, maar in ruil daarvoor krijg je 65 extra kilometers, waarmee het totaal net geen 400 km actieradius is. Niet alleen is dat heel netjes, het is ook voordelig. De aanschafprijs zit onder de grens van 40.000 euro. Je kunt wederom kiezen voor de aanschaf van het batterijpack voor de onder genoemde prijs, je kunt de batterijen ook leasen. Dan is de aanschafprijs lager. Deze strategie heeft ook voordelen, namelijk dat de batterij een eigen garantiepakket heeft en ook vervangen kan worden indien er iets mis mee is. Met zijn 109 pk is het overigens de minst snelle auto in deze lijst, dat is dan iets waar je op inlevert. Verder moeten we de ZOE eigenlijk wel de kroon geven als het gaat om de beste deal. Renault heeft natuurlijk wel al sinds 2013 (toen kwam de ZOE op de markt) de tijd gehad om de ‘elektrische Clio’ vorm te geven zoals hij nu is.

Power: 80 kW/109 pk

Accu: 55 kWh

Actieradius: 395 km

Prijs: 33.590 euro